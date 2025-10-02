Un camión que transportaba arena hacia Vaca Muerta protagonizó un grave vuelco este jueves en la ruta nacional 22, a la altura de Choele Choel. El rodado, que había partido desde la localidad bonaerense de Olavarría y tenía como destino final la ciudad neuquina de Añelo, terminó fuera de la calzada con su carga desparramada.

Según detalló el sitio local 7 en Punto, el chofer advirtió una falla en el sistema de frenos mientras circulaba por el Valle Medio. A pesar de sus intentos por maniobrar el vehículo, perdió el control y se despistó. El camión quedó volcado junto con su acoplado, obligando a un importante operativo para despejar la ruta.

El estado del conductor

El chofer fue rápidamente asistido por personal de emergencias y trasladado al hospital de Choele Choel. Por el momento, no trascendió un parte oficial sobre la gravedad de sus lesiones, aunque fuentes locales confirmaron que permanecía internado bajo observación médica.

El accidente obligó a montar un operativo de seguridad vial en la zona, ya que la carga de arena quedó esparcida sobre parte de la calzada y el acoplado bloqueó parcialmente el tránsito. Personal policial y de bomberos trabajó para despejar el sector y garantizar la circulación en uno de los corredores clave del transporte hacia Vaca Muerta.