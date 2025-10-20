La jornada del lunes comenzó con caos vehicular sobre la Ruta Nacional 151, en el tramo que conecta Cipolletti con Cinco Saltos, luego de un violento choque frontal entre un camión, un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota Hilux. El siniestro ocurrió a la altura de “Tres Esquinas”, en las inmediaciones del ingreso a Ferri, y movilizó a la Policía de Río Negro, personal de Tránsito, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia.

Testigos indicaron que la colisión fue frontal y de gran impacto, lo que provocó largas demoras y desvíos hacia un camino rural alternativo, mientras los equipos trabajaban para asistir a los involucrados y despejar la calzada.

Un conductor atrapado y un herido trasladado al hospital

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Volkswagen Gol fue quien resultó más afectado por el accidente, ya que quedó atrapado dentro del vehículo. Los equipos de rescate trabajaron varios minutos para liberarlo del habitáculo, tras lo cual fue trasladado al hospital de Cipolletti con lesiones de consideración.

Aunque aún no se confirmó el parte médico oficial, las autoridades señalaron que su estado es estable y que recibe atención médica para evaluar la gravedad de las heridas.

Hipótesis sobre las causas del choque

Las primeras versiones apuntan a que el auto Gol se dirigía de Cipolletti a Cinco Saltos y, por motivos que aún se investigan, invadió el carril contrario. Esa maniobra habría derivado en el impacto frontal con un camión y, segundos después, en un choque posterior con una camioneta Toyota Hilux que circulaba en la misma dirección.

La Policía Caminera trabaja para determinar si hubo exceso de velocidad, distracción o condiciones adversas de la ruta como factores que contribuyeron al siniestro. Mientras tanto, la Fiscalía de turno dispuso peritajes y la recolección de testimonios de los conductores y testigos presentes en el lugar.