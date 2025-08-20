Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de lesiones y tragedias en la ruta. Muchas veces estas situaciones ocurren por factores externos que afectan la visibilidad y la concentración de los conductores. Uno de los riesgos más frecuentes es el encandilamiento provocado por el sol, que puede dificultar la percepción de obstáculos y otros vehículos.

Conducir por calles y avenidas en horas en que el sol está bajo en el horizonte, especialmente al amanecer o al atardecer, aumenta las probabilidades de sufrir choques. La luz directa puede encandilar a quienes manejan, impidiéndoles reaccionar a tiempo ante situaciones imprevistas, como un vehículo detenido, un peatón o un cambio repentino en el tránsito.

Además del sol, otros factores como el uso incorrecto del celular, las distracciones dentro del vehículo y el estado de las calles influyen en la seguridad vial. Por eso es fundamental extremar las precauciones y estar siempre atentos para evitar accidentes que pueden prevenirse con medidas simples.

Este miércoles 20 de agosto por la mañana, una mujer que manejaba un auto chocó contra un camión que estaba estacionado en doble fila en Chubut.

El impactante accidente sucedió cerca de las 9 de la mañana sobre la calle 25 de Mayo. De acuerdo con la palabra de testigos, la conductora implicada en el choque había sido encandilada por la luz del sol, lo que dificultó su visibilidad, por lo que terminó impactando contra el camión, que además estaba estacionado en doble fila en plena calle. De esta manera, el vehículo sufrió daños en la parte derecha y el parabrisas. Con respecto a las personas que viajaban en el interior del auto, afortunadamente no tuvieron lesiones.

UN DIPUTADO DE CHUBUT PROTAGONIZÓ UN VIOLENTO VUELCO EN LA RUTA NACIONAL 3 JUNTO A SU ASESOR

En horas de la noche del pasado martes, alrededor de las 21, se registró un fuerte accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 1712, en el tramo comprendido entre las localidades de Malaspina y Pampa Salamanca, en la provincia de Chubut.

El diputado provincial por el bloque Despierta Chubut, Emanuel Fernández, junto a uno de sus asesores, protagonizaron el siniestro cuando la camioneta oficial en la que se trasladaban —una Chevrolet S10— perdió el control mientras circulaba por la calzada. Esto provocó que el vehículo volcara sobre la ruta.

A pesar de la gravedad y la espectacularidad del accidente, tanto Fernández como su acompañante resultaron ilesos. El personal médico que acudió rápidamente al lugar asistió a los ocupantes del vehículo, constatando que ninguno sufrió heridas de gravedad. Según reportaron fuentes oficiales y medios locales como Canal 12, ambos se encuentran fuera de peligro y en buen estado.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR