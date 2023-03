Impactante accidente: chocó contra un peaje a 200 kilómetros por hora y murió al instante

Un chico de 21 años conducía a más de 200 kilómetros por hora, chocó contra una estructura de hormigón de un peaje y murió al instante.

La tragedia ocurrió en la ruta que une Osorno con Puerto Montt, en el sur de Chile. Por la magnitud del impacto, el auto se destrozó completamente y explotó, dejando una fugaz ráfaga de fuego que fue captada por las cámaras de seguridad de la estación.

Autoridades policiales del país trasandino explicaron que, por ahora “es imposible, saber exactamente a qué velocidad exacta circulaba el joven fallecido”. Sin embargo, pericias preliminares afirmaron que el muchacho, identificado como Julio Urrea Díaz, conducía a más de 200 kilómetros por hora, “una velocidad considerada como no razonable ni prudente” para la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Chile.

Una mujer volcó en la ruta y chocó contra un poste: tiene múltiples fracturas

Según testimonios de empleados y gente que se encontraba en el lugar, el automovilista condujo su coche directo contra la barrera que protege a las cabinas de peajes. Inmediatamente, el joven fue eyectado del vehículo, y falleció al instante. En cuanto al coche, un Ford Territory, luego de volar destrozado unos metros luego del impacto, se vio envuelto en llamas.

Fuentes policiales informaron que el motor fue encontrado a 70 metros del lugar, y diferentes piezas y partes del automotor, como puertas, ruedas y demás, se diseminaron en varios metros a la redonda.

Dos autos chocaron y uno se incrustó en una casa de Comodoro: hubo un lesionado

Por el momento se desconocen las causas por las que el joven no frenó ni intentó esquivar las protecciones del puesto de peaje y no se pudo determinar si conducía alcoholizado. Además, las primeras pericias no indicaron que el auto tuviera algún desperfecto.