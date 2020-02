TRELEW (ADNSUR) - El conductor de un Ford Escort protagonizó este sábado al mediodía un impactante accidente en el acceso sur a la ciudad de Trelew.

El hombre mordió el cordón de la vereda, perdió el control de su vehículo, despistó y terminó impactando contra un muro de contención de un canal de riego sobre la ruta 25.

El hecho se registró frente a la ex planta embotelladora y de distribución de Pepsi. Según indicaron fuentes policiales, el hombre de 51 años de edad no manejaba en estado de ebriedad, y pese a la colisión en la que el rodado quedó incrustado en un muro de concreto, no sufrió lesiones, informó Diario Jornada.