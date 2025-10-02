Imágenes violentas: atacaron entre varios a un joven a la salida de un boliche en la Patagonia

La localidad de Rincón de los Sauces quedó nuevamente en el centro de la escena por un episodio de violencia extrema. En redes sociales circula un video en el que se observa a un joven tendido en el suelo mientras es golpeado brutalmente por un grupo de al menos diez personas.

Durante más de dos minutos, la víctima recibe patadas y puñetazos sin que nadie intervenga para detener la agresión. La crudeza de las imágenes generó alarma en la comunidad y abrió un debate sobre la seguridad nocturna en la ciudad.

La respuesta de la Policía

El comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, aseguró que no existen denuncias formales por este hecho. “Sobre ese video no tenemos registros ni conocimiento. El único incidente en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo”, dijo en diálogo con LU5.

El funcionario remarcó que la Fiscalía tampoco intervino en relación con el video viral justamente por falta de denuncias. “Si la Fiscalía hubiese tomado conocimiento, ya nos hubieran dado directivas para actuar”, explicó.

Valenzuela admitió que muchas veces la ausencia de denuncias limita las investigaciones. “Por ahí no hicieron la denuncia y ese puede ser el motivo”, sostuvo.

Pelea entre dos jóvenes derivó en medidas judiciales

En paralelo al revuelo por el video, la Policía confirmó que sí actuó en un hecho registrado la madrugada del domingo en inmediaciones del boliche VIP, sobre calle Buenos Aires. Allí, dos adolescentes se enfrentaron y una joven de 18 años terminó herida en el rostro tras recibir un golpe de puño.

La denuncia fue realizada por la víctima horas más tarde, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Delitos Juveniles, dado que la agresora resultó ser menor de edad. Se dispusieron medidas cautelares notificadas a sus padres.

Un sector conflictivo

El comisario Valenzuela señaló que este tipo de situaciones es frecuente en Rincón de los Sauces debido a la cercanía de los dos principales locales bailables. “Mucha gente sale de uno e intenta ingresar al otro y, sumado al consumo de alcohol, se generan disturbios”, advirtió.

Si bien los boliches cuentan con seguridad privada, la Policía mantiene patrullajes constantes en la zona, ya que además se trata de un sector por donde pasa la ruta, lo que exige reforzar los controles de tránsito.

Aunque reconoció que los disturbios son habituales, el jefe policial admitió que la brutalidad de las imágenes difundidas es poco común. “Lo más grave es que, en lugar de separar, muchos terminan alentando la pelea. Ese es un problema adicional que enfrentamos”, señaló.