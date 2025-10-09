Identificaron y secuestraron el auto desde el que dispararon hasta matar al joven bonaerense en Comodoro

La madrugada del domingo 5 de octubre, Comodoro Rivadavia fue sacudida por un violento ataque a balazos en pleno centro de la ciudad, que dejó como saldo un joven muerto y otro hombre gravemente herido.

Este trágico hecho, ocurrido cerca de la estación de servicio “Rodrigo” sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, marcó el décimo homicidio registrado en la ciudad en lo que va del 2025.

EL DÉCIMO HOMICIDIO DE COMODORO FUE EN PLENO CENTRO

El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:45 de la mañana en la intersección con calle Ducós, una zona de alta concurrencia tanto vehicular como peatonal, incluso en horas nocturnas. Fuentes oficiales confirmaron que personal de la Seccional Primera fue alertado ante la presencia de dos hombres con heridas de arma de fuego, trasladándose rápidamente al lugar.

El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

Las víctimas fueron un joven de 25 años con un disparo en el rostro y un hombre de 32 años con una herida en la espalda. Ambos fueron asistidos de inmediato por equipos médicos y trasladados al hospital regional. Lamentablemente, Ariel Nicolás, oriundo de General Villegas, provincia de Buenos Aires, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el otro hombre permanece internado.

En diálogo con ADNSUR, Andrés, padre de Ariel, relató los hechos y manifestó su profundo dolor. Reveló que su hijo había tenido problemas con “los trapitos” —personas que limpiaban autos informalmente en el lugar— ya que existía una disputa porque estas personas no querían que Ariel y sus amigos trabajaran en esa zona. Según Andrés, “todo el mundo conoce a estos trapitos y sabe qué clase de personas son”.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

El día del ataque, Ariel estaba acompañado por dos amigos vendiendo medias cerca de la estación. Uno de ellos está internado y con mucho miedo, ya que no pudieron identificar claramente a los agresores, quienes huyeron rápidamente tras el tiroteo. Se sospecha que el ataque se originó cuando los jóvenes se acercaron a un Fiat Punto rojo, en el que tenían dinero para hacer una compra. Curiosamente, uno de los agresores fue detenido previamente por Ariel para pedir una prenda.

IDENTIFICARON AL AUTO DESDE DONDE LE DISPARARON AL JOVEN BONAERENSE

Según fuentes policiales, este jueves se logró identificar y secuestrar el vehículo utilizado para el crimen, lo que abre paso a nuevas etapas en la investigación que sigue bajo estrictos protocolos judiciales y policiales.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

NOTICIA EN DESARROLLO