Este sábado, tras un arduo trabajo de análisis de cámaras de seguridad, la División Policial de Investigaciones pudo identificar y demorar al joven sospechoso de acosar a una mujer en el interior de un supermercado chino de la avenida Kennedy.

Fuentes oficiales de la Unidad Regional confirmaron a ADNSUR que luego del análisis de cámaras de seguridad privadas, informes de pesquisas complementarias y averiguaciones pertinentes, se pudo identificar al joven que los días 1 y 3 de septiembre acosó a dos mujeres: una en el interior del autoservicio Kennedy y la restante en la vía pública, en la zona de Francisco Behr y Kennedy.

Según se informó, el acosador captaba a sus “victimas”, luego las salpicarlas con un líquido (se supone esperma), y finalmente las filmaba.

En el caso también tomó intervención la Fiscalía contravencional, a cargo de la doctora Camila Sánchez Almirón, con quien se trabajó de manera mancomunada.

Dee esta forma, se notificó al joven de las denuncias en su contra y se espera la intervención del juzgado de Paz, ya que al ser consideradas contravenciones hay que aguardar la resolución del juzgado. El presunto acosador tiene 22 años y fue identificado con las iniciales M.A.G.

LA DENUNCIA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS

El caso del acosador se dio a conocer esta semana. Débora, una de las víctimas denunció el caso en las redes sociales, gracias a las filmaciones que consiguió en el supermercado y luego realizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal.

Según denuncio el sujeto la siguió, la filmó y le arrojó una sustancia viscosa, que advirtió cuando llegó a casa.

En los videos que publicó se ve el momento en que el hombre dentro del supermercado le tira algo a la campera.

La joven en diálogo con Canal 9 contó que no se dio cuenta de lo sucedido en ese momento, pero si advirtió que la seguía cuando salió del local.

“La verdad es que siempre me di cuenta que me estaba siguiendo. Primero pensé que me iba a robar y después salgo del chino de la Kennedy, caminó sobre avenida Kennedy a las 14:30 y me seguía esta persona. Yo me doy vuelta y me filmaba con el teléfono. Cuando doblo para ir a mi casa, espero en la esquina y esta persona pasa de largo y después vuelve hacia donde yo había doblado, me doy vuelta y me dice dónde podía cargar DirecTv… me da excusas. Yo le indico y me continúa siguiendo, por lo que espere que se vaya”, indicó.