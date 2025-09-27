Identificaron al presunto autor del triple femicidio: lo buscan intensamente y emitieron alerta roja de Interpol

Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven de 20 años originario del departamento de La Libertad, en Perú, ha sido identificado por las autoridades como el presunto cabecilla del narcotráfico conocido bajo el alias de "Pequeño J" y acusado de ser el autor intelectual del femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el sospechoso habría intentado abandonar el país, lo que llevó a las autoridades a difundir su nombre e imagen públicamente.

Durante un operativo realizado la noche del miércoles, agentes de la Policía Bonaerense ingresaron al barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de capturar a Valverde Victoriano, pero al momento del allanamiento, el individuo ya no se encontraba en el sitio.

Durante el viernes, se difundió el video de dicho operativo fallido, donde se observó el momento en que los oficiales ingresaron al barrio en búsqueda de un bar, un sitio que distintos informantes señalaron como uno de los lugares que "Pequeño J" solía frecuentar. Un domicilio cercano, un edificio cuyo tercer piso era uno de sus presuntos aguantaderos, también fue apuntado por las "voces de la calle".

Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se creyó que "Pequeño J" fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de "dar un mensaje" a las líneas medias de la organización narcocriminal.

En el mismo marco, se emitió un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio, de 28 años, la mano derecha del capo narco, imputado como coautor del femicidio de las tres jóvenes.

La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza, y le imputó a Ozorio el delito de "triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

Según la notificación de Interpol a la que accedió este medio, los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios" a las víctimas. El documento agregó que los atacantes "utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres".

La investigación, que pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, junto a un equipo especializado, determinó que Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela. Allí, junto con otros cuatro detenidos en la causa -Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)-, "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas" contra las tres jóvenes, con la intención de quitarles la vida.

