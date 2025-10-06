Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

La madrugada del pasado domingo 5 de octubre de 2025, Comodoro Rivadavia volvió a ser escenario de un grave episodio de violencia urbana que conmocionó a toda la ciudad.

Un ataque con arma de fuego en pleno centro de la ciudad dejó como saldo a un joven fallecido y a otro hombre gravemente herido. Este suceso marca el décimo homicidio registrado en lo que va del año, evidenciando un preocupante aumento de hechos violentos que preocupa a vecinos, autoridades y fuerzas de seguridad.

LOS ATACARON A TIROS EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMODORO

De acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, el incidente ocurrió cerca de la 1:45 de la madrugada en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la intersección con la calle Ducós, muy próximo a la estación de servicio “Rodrigo”, un punto estratégico y de alta concurrencia vehicular y peatonal del centro comodorense.

Según informaron fuentes oficiales policiales, personal de la Seccional Primera fue alertado rápidamente de la presencia de personas con heridas de arma de fuego, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar en un operativo de emergencia.

Al llegar, encontraron a dos hombres, de 25 y 32 años respectivamente, quienes presentaban múltiples lesiones provocadas por disparos con arma de fuego.

El joven de 25 años recibió un impacto en el rostro, mientras que el otro hombre tenía una herida en la espalda. Ambos fueron asistidos en primera instancia por equipos médicos presentes en el lugar y luego trasladados de urgencia al hospital local.

IDENTIFICARON AL JOVEN QUE FUE ASESINADO DE UN BALAZO EN LA CARA

La víctima fatal fue identificada como Ariel Nicolás, oriundo de General Villegas, provincia de Buenos Aires.

A pesar del esfuerzo y rápido accionar del personal sanitario del hospital regional, Ariel falleció poco tiempo después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El otro hombre, también proveniente de la provincia de Buenos Aires, permanece internado y en estado reservado, mientras recibe atención médica especializada.

Las autoridades judiciales y policiales no tardaron en activar los protocolos de investigación para esclarecer el hecho. Intervinieron agentes de Criminalística, la División Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público Fiscal. La fiscal de turno encabezó junto a los equipos de investigación toda la tarea pericial en la escena del crimen.

Entre las primeras diligencias se destacó el relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad públicas y privadas que existen en la zona céntrica para intentar captar imágenes de los responsables o del vehículo utilizado en la agresión.

Paralelamente, se recabaron testimonios de vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona en ese momento, buscando obtener aportes que permitan reconstruir con precisión el desarrollo del ataque y la cantidad de personas involucradas, aspecto que aún permanece bajo reserva.

Asimismo, se llevaron adelante pericias balísticas para esclarecer la cantidad de disparos efectuados, el tipo de arma empleada y la dirección desde la cual se efectuaron los disparos. Todo este conjunto de pruebas es clave para avanzar hacia la identificación y detención de los responsables.

Este grave hecho volvió a poner sobre la mesa el creciente problema de la violencia urbana que viene azotando a Comodoro Rivadavia en los últimos meses. La ciudad, que es un centro neurálgico de la región patagónica, se vio sacudida por la crudeza del ataque en una zona de alta circulación.