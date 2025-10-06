Identificaron al joven muerto a puñaladas en la Patagonia: tenía 27 años

La ciudad de Centenario vive horas de conmoción tras el asesinato de un joven de 27 años que fue apuñalado durante una pelea en la madrugada del lunes. El hecho ocurrió en la segunda meseta, cerca de la medianoche, y generó un amplio despliegue policial en la zona de las calles Nicaragua y Panamá, a metros del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

De acuerdo con las primeras informaciones, la pelea habría comenzado dentro de una vivienda y continuó en la vía pública, donde la víctima recibió una herida de arma blanca en el abdomen. En un intento desesperado por pedir ayuda, corrió hasta la calle Nicaragua, pero se desplomó poco después, mientras los vecinos escuchaban los gritos y observaban a una pareja que huía del lugar.

La víctima: Mauricio Adán Isla

El joven asesinado fue identificado como Mauricio Adán Isla, de 27 años, vecino de la segunda meseta de Centenario. Tras el ataque, fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde falleció durante la madrugada debido a la gravedad de la herida.

Mataron a un hombre en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia

Fuentes del Hospital Natalio Burd confirmaron que fue derivado en estado crítico, mientras que efectivos de la Comisaría 52 y del área de investigaciones trabajaron desde los primeros minutos para preservar la escena y recolectar pruebas.

Durante la madrugada y las primeras horas del lunes, investigadores de la Fiscalía de Homicidios y de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II realizaron peritajes en el área donde fue hallado el cuerpo. Los agentes de Criminalística detectaron manchas de sangre en distintos puntos de la peatonal, además de objetos personales que podrían ayudar a reconstruir el recorrido de Isla y el origen de la pelea.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Según los primeros indicios, la agresión se habría producido durante una confrontación entre varias personas, aunque aún no hay detenidos ni hipótesis confirmadas sobre el motivo del enfrentamiento.

Testimonios y temor vecinal

El sector de la Peatonal 4 permaneció vallado durante varias horas mientras los peritos trabajaban en la zona. Vecinos aseguraron haber escuchado una fuerte discusión previa a los gritos de auxilio, y relataron escenas de confusión.

“Primero pensamos que era una pelea más, pero después vimos correr a un chico herido”, contó una residente del barrio, visiblemente afectada por la violencia del hecho.

El crimen generó temor y preocupación en los habitantes del sector, que aseguran que los conflictos y peleas nocturnas se repiten con frecuencia en esa zona de la ciudad.

El fútbol de Comodoro, de luto: suspendieron la fecha por la muerte de tres jugadores veteranos

La investigación y el pedido de justicia

La Fiscalía de Homicidios trabaja ahora en la identificación de los agresores y el análisis de cámaras de seguridad cercanas que podrían haber captado el momento del ataque o la huida de los responsables.

Mientras tanto, amigos y familiares de Mauricio Isla expresaron su dolor en redes sociales, con mensajes de despedida y pedidos de justicia. Allegados describieron al joven como una persona tranquila, muy querida en su entorno, y recalcaron que “no tenía problemas con nadie”.