Personal policial de la Comisaría de Km. 8 encontró este domingo por la mañana el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años, quien se encontraba desaparecido desde el viernes 26 de septiembre. El hallazgo se produjo alrededor de las 10:10 en las inmediaciones de la cancha de veteranos del barrio Petroquímica, tras una intensa búsqueda.

De acuerdo con el informe policial, los efectivos localizaron al hombre tendido en el suelo, sin prendas superiores y con el pantalón bajo. En un barranco cercano se encontraron pertenencias que coincidían con la descripción de la ropa que vestía al momento de su desaparición: una mochila azul, una camisa verde, una boina gris verdosa y un par de anteojos recetados.

Al lugar acudió personal de Criminalística, que realizó los peritajes correspondientes y tomó registros fotográficos. Si bien la investigación se encuentra en su etapa inicial, las primeras hipótesis indican que el hombre pudo haber sufrido una caída desde el barranco, ya que presentaba lesiones compatibles en la espalda y el abdomen. No se observaron signos evidentes de violencia criminal.

Entre los elementos secuestrados en el sitio para su análisis se encuentran cinco latas de cerveza, una botella de vodka, herramientas y un teléfono celular dañado.

El cuerpo fue reconocido en el lugar por un familiar directo y posteriormente trasladado a la morgue judicial para que se practique la autopsia que determine las causas exactas de su muerte.

El operativo contó con la intervención de autoridades policiales y judiciales, incluyendo al fiscal de turno y personal de la División Búsqueda de Personas. La causa continúa bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal.

Quién era la víctima

La víctima fue identificada como Enrique Fabián Sifuentes, de 52 años, quien había sido reportado como desaparecido el viernes pasado, luego de ser visto por última vez alrededor de las 11:30 en la zona de Kilómetro 8.

Inmediatamente, la División Búsqueda de Personas inició un operativo que incluyó patrullajes, comunicación con vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad, además de solicitar la colaboración de la comunidad para localizarlo.

Al momento de su desaparición vestía jeans azules, campera de neopreno negra con rayas blancas, camisa verde, botines de trabajo, boina gris y portaba una mochila azul.

Un caso similar en barrio Padre Corti

Este hecho guarda similitud con otro caso ocurrido recientemente en la ciudad. El lunes 22 de septiembre, personal policial encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años, quien también se encontraba desaparecido.

El hallazgo se produjo en un barranco del barrio Padre Corti. Según informó la policía en su momento, todo indicaba que el hombre habría fallecido tras sufrir una caída.

En el lugar se encontraron botellas de bebida alcohólica y se estableció que la víctima se habría desbarrancado mientras se encontraba en estado de ebriedad. Al igual que en el caso de Sifuentes, no se hallaron signos de violencia que hicieran presumir un hecho criminal.