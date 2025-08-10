El viernes por la noche, un vecino de 70 años de la localidad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, fue encontrado sin vida, dejando a los vecinos consternados, ya que era muy querido por todos. Fue hallado atado de pies y manos.

La violenta escena fue descubierta por una persona cercana a la víctima, quien lo halló en el comedor de su vivienda, con claras señales de haber sufrido una muerte violenta, y dio aviso inmediatamente a las autoridades.

Según publica La Opinión Austral, la policía de Santa Cruz, al ingresar al domicilio sobre calle Orkeke, se encontró con un desorden considerable que indicaría un posible robo, principal línea de investigación hasta el momento. En la escena del crimen se encontraron precintos, profilácticos, manchas rojizas y un trozo de madera que se presume fue utilizado como arma homicida.

El cuerpo permaneció dentro de la casa por casi 12 horas hasta que el médico forense llegó para el levantamiento y traslado a Caleta Olivia, donde se realizará la autopsia que esclarecerá las causas exactas del fallecimiento.

QUIÉN ERA LA VICTIMA

La victima fue identificada como, Hugo Toledo Vargas, un jubilado petrolero de 70 años, reconocido por sus vecinos como un hombre solidario, generoso y sin maldad. Su hermano es un conocido abogado en la ciudad.

La comunidad lo recordó como un ser humano ejemplar, cuya nobleza y solidaridad dejaron una huella imborrable en Pico Truncado, según Truncado Informa.

Su fallecimiento generó una profunda tristeza en la comunidad local, que lamenta la pérdida de un hombre dedicado y respetado. En redes sociales, compañeros y amigos expresan su pesar: “Que terrible mala noticia… mi más sentido pésame a la familia y amigos. QEPD Huguito, gran persona. Dios te tenga en la gloria, amigo”.

El caso está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, con la supervisión del juez subrogante Dr. Marcelo Nieva Figueroa y la secretaria de instrucción Dra. Sayra D’archivio. La División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado trabaja activamente para avanzar en las pesquisas y aún no descarta ninguna hipótesis, incluida la de un robo seguido de muerte.