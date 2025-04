Identificaron al hombre denunciado por acosar y agredir a una mujer en una parada de colectivo en Comodoro

Durante la mañana del domingo pasado, Natalia, una vecina de Comodoro Rivadavia, llegó hasta la parada de colectivo ubicada en la intersección de las calles Olavarría y La Nación, en el barrio Pueyrredón, para trasladarse hacia su trabajo. Sin embargo, al llegar al lugar, se acercó un hombre desconocido que, de manera inesperada, bajó sus pantalones e intentó tocarla.

Lamentablemente, la situación escaló los niveles de violencia, ya que la corrió e intentó golpearla con un bloque. Luego, cuando ella se subió a un colectivo, la siguió y continuó agrediéndola.

En ese marco, este miércoles Javier Orellano, el jefe de la División de Investigaciones Policiales, confirmó la identificación del hombre acusado. “Le hicimos saber a la víctima que habíamos podido lograr identificar al hombre gracias a la colaboración de la Seccional Tercera y de vecinos”, indicó.

Comodoro: detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a una mujer en el barrio Moure

Además, el jefe policial explicó que “en relación a la causa por acoso callejero, pudimos trabajar con videos y gracias a la colaboración de los vecinos se pudo identificar al agresor”.

Al respecto, agregó, “se dio conocimiento al Ministerio Público Fiscal y quedamos a espera de alguna resolución o disposición de parte de este organismo", sostuvo en diálogo con FM La Petrolera.

“Los vecinos no supieron aportar datos sobre si existían más damnificados. Pero bueno, esto no quita que exista alguien más que por temor, o para no exponerse públicamente, no haya querido denunciar el hecho”, refirió.

Está preso por violencia de género y acosa a su expareja llamándola desde la cárcel

Por último, Orellano informó que “el hombre estaba identificado, pero no por este tipo de hechos”.

SE FILTRÓ EL VIDEO DEL ACOSADOR

El video que trascendió es de la cámara de seguridad del colectivo y muestra el momento exacto en que Natalia ingresa al colectivo rápidamente y el agresor va detrás de ella. Él la sigue, mientras la insulta, y se le tira encima, y se ve cómo lo empuja con las piernas para que no se le acerque.

Editado y redactado por un periodista de ADNSUR