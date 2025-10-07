Un trágico episodio conmovió este martes 7 de octubre a la comunidad del barrio Isidro Quiroga, en Comodoro Rivadavia, cuando un hombre de 30 años sufrió un paro cardíaco y falleció en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Lisandro de la Torre y avenida Patricios, generando un fuerte impacto entre los vecinos y allegados.

SUFRIÓ UN PARO CARDÍACO Y MURIÓ EN UNA CALLE DE COMODORO

Según datos oficiales, personal policial encontró al hombre en un estado alterado, presuntamente bajo el efecto de sustancias tóxicas. Intentaron controlarlo y solicitaron rápidamente la ayuda médica del servicio de emergencias 107.

Durante el proceso, el hombre cayó al suelo y sufrió un paro cardíaco, lo que llevó a que se realizaran maniobras intensivas de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte del equipo policial y, posteriormente, del médico Struvia, quien llegó con la ambulancia. A pesar de los esfuerzos, fue declarado fallecido a las 10:23 horas.

El médico presente emitió el certificado de defunción, que permitió a los familiares iniciar los trámites legales correspondientes. El cuerpo fue trasladado mediante morguera al hospital regional de Comodoro Rivadavia, mientras que los familiares gestionan el sepelio con el Servicio de Cooperación Policial Local.

30 AÑOS, UNA VIDA DEDICADA AL ROCK Y UNA PASIÓN POR EL FÚTBOL

La víctima fue identificada como Gonzalo Emanuel Curallan, un joven conocido localmente no solo por su vida sino también por su vínculo con la música: formaba parte de una banda tributo a Los Ramones, una agrupación muy conocida en la escena del rock local.

Además, según sus publicaciones en redes sociales, era hincha apasionado de Boca Juniors y del club Huracán de Comodoro Rivadavia.

Familiares y allegados señalaron que Gonzalo era consumidor habitual de drogas y alcohol, lo que pudo haber influido en el desenlace fatal de este lamentable episodio. La noticia causó conmoción entre sus allegados, que lamentan profundamente la pérdida de un joven vinculado tanto a la escena cultural local.