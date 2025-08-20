En días festivos o fines de semana no es raro que plazas y espacios públicos se conviertan en escenarios de peleas entre jóvenes. Estas disputas suelen suceder en la madrugada, cuando grupos que salieron a festejar o reunirse terminan enfrentándose por motivos inexplicables.

Gran parte de estos conflictos está relacionada con el consumo excesivo de alcohol y, en algunos casos, con otras sustancias.

Este tipo de episodios no solo preocupa por la seguridad inmediata. En ese marco, un reciente caso ocurrido en una plaza de Santa Cruz, donde un joven de 18 años fue brutalmente golpeado por cinco personas, tiene a su familia en la búsqueda de justicia.

Cabe recordar que el hecho se dio durante la madrugada del 20 de julio, en el contexto de los festejos por el Día del Amigo. Minutos después de las 6 de la mañana, la Plaza Pioneros se vio sacudida por un incidente que alteró por completo la tranquilidad acostumbrada del sur santacruceño. Un joven de 18 años, identificado como Matías, fue víctima de una feroz golpiza colectiva, quedando tendido en el suelo con lesiones de extrema gravedad.

Según relataron sus padres, el violento ataque fue perpetrado por al menos cinco jóvenes, quienes lo golpearon indiscriminadamente y lo patearon en la cabeza mientras Matías yacía indefenso sobre el pavimento. Las secuelas físicas inmediatas fueron severas: fractura de tabique nasal, hematomas múltiples y la huella imborrable de una zapatilla estampada en su frente, convertida en símbolo del ensañamiento sufrido.

“Le dejaron marcada la suela de la zapatilla en la cara”, contó entre lágrimas su madre, mostrando la foto que circuló rápidamente en grupos de WhatsApp y en redes sociales, generando indignación y dolor en toda la ciudad.

El rápido accionar del personal del Hospital SAMIC permitió que Matías recibiera atención médica de urgencia. Allí, los profesionales diagnosticaron su cuadro y determinaron su internación bajo estricta observación.

LOS AVANCES EN EL CASO

En las últimas horas se conocieron nuevos datos clave para la investigación. Según fuentes judiciales, tres de los agresores fueron identificados gracias a los testimonios aportados por personas del entorno de la víctima.

En tanto, la familia del joven se presentó como querellante para impulsar la investigación. Además, confirmaron que están por sumar nuevos testigos que, hasta ahora, no se habían animado a hablar por miedo.

“Ahora se sienten con más fuerza para contar lo que vieron”, explicaron fuentes cercanas a la familia. Estos testimonios podrían ser decisivos en el caso.

Entre las pruebas que evalúa la Justicia se encuentra el análisis del celular de uno de los sospechosos, que podría contener mensajes, imágenes o ubicaciones útiles para reconstruir los hechos.

Por otro lado, la defensa de la víctima pidió acceder a grabaciones de cámaras de seguridad que habrían captado lo ocurrido en la madrugada del ataque. Aunque las imágenes fueron solicitadas formalmente, todavía no fueron entregadas.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.