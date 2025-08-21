El presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, habló tras los violentos hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido frente a Independiente anoche, por la Copa Sudamericana.

“El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital, pese a lesiones como cortes, puñaladas y golpes en el tórax y la cabeza. Solo una persona permanece en estado grave: está intubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura”, explicó el presidente del equipo chileno en conferencia de prensa.

Salió a la luz el video que muestra cómo terminó el hincha de la U de Chile que se lanzó al vacío

En ese sentido, agregó: “En el hospital Perón se encuentran tres personas, todas fuera de riesgo vital, con heridas leves. En el hospital Wilde hay cuatro compatriotas con golpes y cortes, pero ninguno corre peligro de muerte”, publicó TN.

En las últimas horas se conoció el informe del hospital Fiorito de Avellaneda, que confirma que hay doce heridos, uno de ellos con riesgo vital; hay que tener en cuenta que los hinchas heridos fueron trasladados a diferentes hospitales.

Lista de heridos tras los graves incidentes entre Independiente y la U de Chile

El hincha chileno que cayó al vacío desde la tribuna fue identificado como Gonzalo Alfaro; presenta un estado de salud grave, con riesgo vital, y actualmente se encuentra en cirugía.

Escalofriante: el momento exacto en que la barra de Independiente llegó a la tribuna de la U. de Chile

Hospital Fiorito:

Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída desde altura; ya fue operado y sigue grave.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: politraumatismo.

Brayan Martínez: apuñalado.

Ignacio Castro: sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: politraumatismo.

Sebastián Aliste: politraumatismo.

Fernando Ortiz: politraumatismo craneoencefálico.

Hian Abreu: politraumatismo.

Carlos Mesa: politraumatismo.

Román Silva: politraumatismo.

Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón:

Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo; se encuentra en observación.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.

Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde: