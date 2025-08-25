En la madrugada del lunes 25 de agosto, pasadas las 6:00 de la mañana, Comodoro Rivadavia se vio sacudida por un trágico accidente vial que dejó como saldo una joven fallecida y al menos ocho personas heridas.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan B. Justo, un punto neurálgico de alta circulación vehicular en la ciudad.

Confirmaron la identidad de la mujer que murió en el fatal accidente

El accidente involucró a un Volkswagen Gol y un Fiat Palio, cuyos conductores colisionaron de manera violenta, provocando la muerte de Maira Remolcoy, de 36 años. Según los primeros informes de la investigación, la mujer víctima era madre de dos hijos y perdió la vida en el lugar del impacto.

Tras las primeras medidas judiciales, se determinó que el conductor del Volkswagen Gol habría tenido responsabilidad en el accidente. Por este motivo, fue detenido y se aguarda la formalización bajo la calificación provisoria de “homicidio culposo agravado”.

El fiscal jefe Cristian Olazábal intervino como fiscal de guardia, y la fiscal Verona Dagotto quedó a cargo de la investigación. La Oficina Judicial aún debe confirmar la fecha y hora de la audiencia de control de detención y apertura de la causa.

El hecho conmocionó profundamente a la ciudad y se esperan avances en el esclarecimiento del accidente, que dejó además a varias personas heridas en estado de diversa gravedad.

Ocho personas dentro de un auto y una tragedia evitable: el dato clave sobre la muerte de la joven en Comodoro

Según detalló Víctor Alvarado, referente de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, en diálogo con ADNSUR, “al llegar nos encontramos con una colisión bastante grande entre un Fiat Siena y un Volkswagen Gol tres puertas, ambos con daños materiales severos”. La magnitud del accidente motivó la rápida solicitud de tres ambulancias al hospital regional para asistir a las ocho personas lesionadas inicialmente informadas.

El conductor del Fiat y el del Gol, así como los demás pasajeros de ambos vehículos, fueron asistidos por personal médico en el lugar. Lamentablemente, el personal del servicio de emergencias 107 confirmó el fallecimiento de una de las acompañantes del Gol ya en el lugar, luego de que el equipo médico certificara la muerte al momento de su llegada.

Una de las primeras dificultades en la intervención fue determinar el número exacto de personas involucradas. “Había cierta confusión y desorientación con respecto a la cantidad de ocupantes en los vehículos”, reconoció Alvarado. Tras conversar con uno de los pasajeros conscientes, aunque en estado de shock, pudieron confirmar que en el Gol viajaban ocho personas.

Al momento de la asistencia, todas las personas ya estaban fuera de los vehículos; algunos salieron por sus medios, mientras que otros permanecían en estado de shock, muy alterados y nerviosos, intentando comunicarse con sus familiares.

"Uno de los autos cruzó en rojo": el trágico accidente que terminó con la muerte de una joven en Comodoro

Precisamente, Alvarado detalló que dos o tres jóvenes permanecían sentados en el suelo cerca del lugar del choque, y uno de ellos presentaba un traumatismo de tórax y una posible fractura de clavícula, motivo por el cual fue de los primeros en ser trasladados en ambulancia al hospital. En total, se realizó el traslado de entre dos y tres personas por cada ambulancia, con atención prioritaria para quienes presentaban lesiones más graves.