El hallazgo de un cuerpo en una playa generó una fuerte conmoción este jueves en Puerto Madryn. Los primeros datos habían indicado que se trataba de una mujer de una mujer de entre 50 y 60 años y que no presentaba signos de violencia ni de criminalidad.

“En principio, y por la experiencia que tiene el personal técnico, parece una muerte por inmersión. Parece que lo que produjo el fallecimiento es un ahogamiento”, explicó el el fiscal Alex Williams, a cargo de la investigación, quien agregó que igualmente no se descarta ninguna hipótesis.

Cerca de las 15, fuentes del caso informaron que la víctima fue identificada como Patricia Rodríguez. Según señalaron, la mujer había estado internada en el marco de un tratamiento de salud mental.

El cuerpo fue hallado esta mañana, cerca de las 9, por un hombre que caminaba por la zona. Rápidamente, llegó al lugar personal de Criminalística, de la Comisaría Tercera y también los fiscales Williams e Ivana Berazategui, quienes supervisaron el desarrollo de las diligencias iniciales.

Conmoción en Chubut: encontraron sin vida el cuerpo de una mujer en la playa

“Lo que pudimos observar es que hay un cuerpo de una mujer mayor, aproximadamente unos 60 años, que estaba en la línea de la pleamar. Por las características que tiene el cuerpo, lleva unas cuantas horas en ese lugar, tiene todas las características de un cuerpo que lleva varias horas sin vida, por la rigidez, por las livideces”, explicó Williams, en diálogo con la prensa.

“No se encontraron signos de criminalidad en el sentido de que no hay signos de arrastre, no hay signos de lucha y no hay lesionología externa”, agregó.

Por último, remarcó que la investigación sigue abierta. "Ahora después hay que determinar cuándo, dónde y por qué. Estaba con toda su prenda de vestir, con todas las características de prendas deportivas. Una persona que sale o a caminar o a ejercitarse”, señaló.