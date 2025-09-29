Este pasado domingo, alrededor de las 18:30, un trágico siniestro vial ocurrido en la intersección de la ruta nacional 35 y la ruta provincial 18 dejó como saldo una mujer muerta y cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas a la ciudad de Santa Rosa para recibir atención médica.

El choque involucró a un vehículo utilitario y un automóvil particular que transitaban por caminos provinciales, generando conmoción en la región y movilizando a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

UN TRÁGICO ACCIDENTE SE COBRÓ LA VIDA DE UNA MUJER COMODORENSE

Según las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando una camioneta Ford Ranger, que circulaba por la ruta provincial 18 en dirección este a oeste, colisionó violentamente con un Fiat Cronos que transitaba la ruta nacional 35 de sur a norte.

La colisión tuvo lugar en la intersección, lugar donde normalmente se debe extremar la precaución; sin embargo, por motivos que aún se están investigando, ambos vehículos terminaron impactando.

La camioneta era conducida por un hombre de poco más de 50 años, que viajaba acompañado por una mujer adulta y una menor de edad. Por otro lado, el automóvil Fiat Cronos era manejado por un conductor de nacionalidad chilena y llevaba de acompañante a Carolina Gómez, una mujer de aproximadamente 50 años, oriunda de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Lamentablemente, la comodorense Gómez fue la víctima fatal del siniestro vial, falleciendo en el lugar a raíz del impacto sufrido.

Tras el choque, la camioneta terminó volcada sobre una de las banquinas, lo que evidenció la violencia del accidente. Mientras tanto, las personas que viajaban en ambos vehículos sufrieron heridas de diversa consideración.

Las tres personas a bordo de la Ford Ranger y el conductor del Fiat Cronos fueron trasladados de urgencia a un centro de salud en la ciudad de Santa Rosa para recibir atención médica especializada, aunque estarían fuera de peligro.

INTERVENCIÓN POLICIAL Y JUDICIAL TRAS EL TRÁGICO ACCIDENTE

En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales y personal de servicios de emergencias, quienes realizaron las primeras diligencias para asistir a los heridos y asegurar el área. La fiscalía de turno dispuso inmediatamente la realización de las medidas necesarias para esclarecer la mecánica del accidente, recopilando pruebas y testimonios que puedan determinar las circunstancias que llevaron a esta fatal colisión.

Las autoridades continúan investigando para establecer si las causas estuvieron vinculadas a factores como distracciones al volante, excesos de velocidad, fallas mecánicas o el estado de la calzada. Por el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre el responsable, pero la fiscalía busca avanzar en la causa para brindar respuestas y evitar futuras tragedias en ese cruce vial.

Con información de La Arena, editada y redactada por un periodista de ADNSUR