En las primeras horas de este jueves, una mujer perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Según la información obtenida por ADNSUR, el hecho fue reportado a la policía alrededor de las 5:20 horas, cuando un vehículo Volkswagen Suran volcó en circunstancias que son investigadas.

La víctima fatal fue identificada como M. M. A., de 28 años. Además, en el mismo accidente resultó lesionado un joven de 27 años, quien fue trasladado de inmediato al hospital regional para recibir atención médica por sus heridas.

Personal policial de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia acudió al lugar tras un llamado telefónico y constató que el vehículo era el único involucrado en el vuelco. El Ministerio Público Fiscal, junto con la División Criminalística, tomaron intervención para realizar las pericias correspondientes.

EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO MANEJABA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

El cuerpo de la mujer fallecida fue trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia pertinente. Asimismo, el vehículo quedó secuestrado para ser parte de la investigación.

Por otra parte, se activó el protocolo para la extracción de muestras de sangre. En este sentido, y de acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, el conductor del vehículo habría manejado bajo los efectos del alcohol, lo que podría complicar su situación tras salir del hospital.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente que conmocionó a la comunidad de Kilómetro 8.

QUÉ DIJO LA POLICÍA TRAS EL TRÁGICO ACCIDENTE EN KILÓMETRO 8

Raúl Jones, segundo jefe de la unidad regional, dialogó con ADNSUR y señaló que “el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la mañana. Un vehículo conducido por un hombre perdió el control y volcó en la curva ubicada entre los kilómetros 5 y 8 de la ruta 1. Ambos ocupantes fueron despedidos del interior del automóvil; la mujer murió en el acto y el hombre fue derivado con urgencia al hospital regional”.

Jones explicó que, siguiendo los procedimientos policiales, se realizó la extracción sanguínea al conductor para análisis y que se procura obtener imágenes de cámaras de seguridad que puedan aportar más información sobre lo sucedido. “Este tramo es conocido por presentar alta velocidad y curvas peligrosas, lo que ha generado antecedentes de accidentes, algunos con consecuencias fatales”, agregó.

El personal de la zona del kilómetro 8 está colaborando para encontrar videos de cámaras que ayuden a determinar si otros vehículos estuvieron involucrados en este siniestro.