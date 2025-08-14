Identificaron a dos víctimas del asesino serial de Jujuy: quiénes eran y cuánto llevaban desaparecidas

La investigación por los crímenes atribuidos a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, dio un paso clave este miércoles con la confirmación de la identidad de dos víctimas.

El fiscal Guillermo Beller, a cargo del caso, informó que los análisis genéticos realizados sobre restos humanos encontrados en la casa del acusado arrojaron resultados positivos.

Los cuerpos, hallados en la localidad de Maimará durante los allanamientos a la vivienda de Jurado, corresponden a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González, ambos reportados como desaparecidos en julio. La información fue confirmada a la agencia Noticias Argentinas por fuentes judiciales.

Anachuri había sido visto por última vez el 25 de julio en la calle Perú del barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy. Tenía 1,80 de estatura, tez trigueña, ojos marrones y era una persona con discapacidad. En tanto, González desapareció el 4 de julio en el barrio Coronel Arias: era de tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros —uno de ellos con estrabismo—, delgado y medía 1,55 metros.

El fiscal Beller calificó la identificación como un “resultado significativo” para la investigación y precisó que otros perfiles genéticos continúan en análisis para determinar si corresponden a Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60), quienes permanecen desaparecidos.

En paralelo, este martes arribó a la provincia un equipo de entomología forense encargado de examinar los insectos hallados en los restos óseos con el objetivo de estimar la data de muerte. También se sumaron antropólogos de Gendarmería Nacional con un geo radar para detectar posibles irregularidades en el suelo, tanto en el domicilio del acusado como en otros dos sitios bajo investigación.

Jurado, de 37 años, permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti acusado de homicidio con ensañamiento. La causa que lo involucra se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, mientras se multiplican los testimonios y pericias para determinar el alcance total de los crímenes.

El historial delictivo del sospechoso incluye múltiples antecedentes. Fue arrestado por primera vez a los 17 años; en 2017 la Policía lo detuvo por robo agravado y en 2018 por amenazas en ocasión de robo. Posteriormente recibió una condena a tres años y cuatro meses de prisión, aunque recuperó la libertad en 2020.

Para los investigadores, el desafío ahora es no solo identificar a todas las víctimas, sino también reconstruir el patrón criminal y determinar si existen más personas involucradas. La comunidad de Maimará y zonas cercanas sigue conmocionada por el caso, que podría derivar en una de las causas de homicidios múltiples más relevantes de la historia reciente de Jujuy.