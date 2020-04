COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un vecino de Comodoro Rivadavia dio a conocer a través de las redes sociales un desafortunado hecho que le tocó atravesar en las últimas horas con el robo de sus herramientas de trabajo.

En su perfil de Facebook, Sergio Agüero relató como le destrozaron su vehículo para robarle máquinas de limpieza este último sábado cuando se disponía a hacer tareas de solidaridad en el Hospital Regional. "Mañana felices, tardes tristes!", comienza diciendo.

"Sinceramente me considero una persona buena leche, tratando de dar una mano siempre a quien sea. Es más con un amigo íbamos a ir a limpiar los colchones y la cocina del hospital y se me ocurrió cargar la maquinas en el auto... que sucedió? Esto... un par del Barrio José Fuchs me arruinaron el día. Si se las ofrecen, avísenme por favor", imploró el hombre.