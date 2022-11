“Yo no he leído la causa y opino en general, con independencia del principio de inocencia de cualquier persona denunciada, pero ante el cúmulo de denuncias amerita que la fiscalía esté munida de los elementos para ordenar la detención y la apertura de la investigación”, dijo Edgardo Hughes, el reconocido abogado de Sarmiento, en diálogo con Actualidad 2.0.

En casos de estas características, consideró, “con los intereses que están de por medio, como lo son los niños y ante la posibilidad de una pena importante, existe el peligro de fuga y también el riesgo de entorpecimiento, porque alguien podría manipular algún tipo de prueba o de información. Entiendo que están dados los dos peligros que justifican la prisión preventiva”, enfatizó.

Según el abogado que participó en la reforma de la Constitución Provincial de 1994, “hay elementos suficientes para ordenar la detención, por lo menos hasta tener un avance importante en la investigación y reducir esos peligros de entorpecimiento o de fuga, con las medidas necesarias para evitarlo”.

En ese marco, consideró que no es suficiente que el imputado se haya presentado con un abogado y haya constituido domicilio para “estar sujeto a derecho”, ya que señaló, en referencia a los dichos de algunos abogados intervinientes, “todos estamos sujetos a derecho, pero no es así; puedo matar a 4 personas y decir que vivo en el barrio Fuchs, pero a los 3 minutos me tomo el primer avión a Qatar. Estamos todos a derecho porque así lo manda la Constitución, pero por el hecho de que se haya presentado no significa que con eso atenúe el peligro de fuga o el entorpecimiento. Si se han formulado denuncias, quien está sindicado ya debiera estar detenido para evitar estos dos riesgos”.

Además, añadió que “no puede ser que haya 42 denuncias y haya un señor que sigue suelto porque presentó un escrito de 4, 10 ó 50 líneas, porque eso no implica que no se va a profugar. Se lo puede detener un tiempo prudencial, sin anticipar condena y luego enviarlo a la casa, con las medidas necesarias de cuidado”.

“Cualquier ser humano estaría tentado en fugarse”

Si bien consideró que hay más de 40 denuncias, añadió que “bastaría con dos, o incluso con una sola, para pedir en concreto la apertura de la investigación y retenerlo, conforme a derecho, para tomar los recaudos a fin de evitar la fuga. No abro juicio si cometió o no los hechos, pero ante esta situación cualquier ser humano podría estar tentado de escapar, o tratar de acomodar alguna prueba, ante la perspectiva de una pena muy alta. Es un hecho muy grave y no tengo dudas de que los fiscales debieron arbitrar los medios necesarios, si es que resulta cierto que se acumuló esta cantidad de denuncias”.

Hughes precisó que en términos legales no hay forma de detener al sospechoso, para “protegerlo” frente a los intentos de algunos padres para encontrarlo y hacer justicia por mano propia, como pasó el último fin de semana.

Finalmente, el abogado y ex integrante del Superior Tribunal de Justicia planteó la necesidad de tener el rigor para que se cumpla el debido proceso, “tanto para el acusado, pero también para los padres. Hemos firmado cuanto tratado anda dando vueltas por el derecho de los niños, lo que tiene rango constitucional, pero a la hora de aplicarlo en la práctica y hacer lo que se debe, no lo están cumpliendo”.