Presos de la Alcaidía de Comodoro denunciaron golpes y maltrato de la policía a principios de febrero: "Están matando a palos a los pibes", dijo un preso a ADNSUR. Tras la denuncia aseguran que la policía “bajó los humos”, pero que quienes denunciaron las situaciones de malos tratos fueron trasladados a otras dependencias para que “no molesten más”, contó un preso de la alcaidía a la Cien Punto Uno, este martes tras iniciar una huelga de hambre.

Solicitan que se normalicen las visitas de las familias porque ya tienen las 3 vacunas contra el covid. Ahora las visitas se realizan en tandas de seis, con una mesa de por medio, sin ningún tipo de contacto ni con la posibilidad de compartir comida y que dura entre una hora y media, y dos. “Pedimos que nos dejen compartir una pizza o gaseosa. Somos conscientes de que afuera está todo normal”, dijo.

“El único lugar donde estamos olvidados ni tenemos derechos es la alcaidía de Comodoro”, dijo tras señalar que en otras dependencias de detención en Chubut las visitas se desarrollan de forma normal.

Finalmente señaló que también piden que se les habilite el uso de celulares para poder realizar capacitaciones. “No vamos a parar con esta medida de fuerza hasta que nos den una respuesta. La sociedad no nos quiere, pero nosotros queremos salir y queremos cambiar nuestra vida, pero así no podemos porque no tenemos lazos familiares ni cursos de capacitación”.