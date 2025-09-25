Un episodio de extrema violencia se registró este miércoles en Villa Regina, cuando una pelea entre dos limpiavidrios derivó en un ataque con arma blanca que dejó a un hombre de 33 años con una grave herida en el tórax. El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas sobre la Ruta Nacional 22, en la intersección con calle Belgrano, una zona de alto tránsito en la ciudad.

La situación salió a la luz cuando la víctima ingresó de urgencia a la guardia del hospital de Regina, donde fue atendida con heridas de consideración. Según informaron fuentes policiales, debió ser sometido a una cirugía de urgencia, ya que la lesión afectó uno de sus pulmones.

Cómo fue el ataque

De acuerdo con el testimonio de un amigo del herido, también trabajador como limpiavidrios, ambos se encontraban cerca del monumento de la manzana preparando su comida cuando apareció otro hombre con el que habrían tenido conflictos previos. Sin mediar palabras, el agresor se abalanzó sobre la víctima y le asestó una puñalada directa en el hemitórax derecho.

Tras el ataque, y al no contar con un teléfono para pedir asistencia médica, los dos hombres caminaron hasta el hospital local, donde la víctima fue ingresada de inmediato a quirófano.

Estado de salud de la víctima

El comisario Darío Bonelli informó que la víctima permanece internada y que su estado es estable, aunque con pronóstico reservado, debido a la ubicación de la herida que comprometió seriamente el pulmón derecho. El hombre continúa bajo control médico intensivo.

En paralelo, la Policía logró detener al atacante, quien fue identificado y trasladado a dependencias policiales. El hombre enfrenta una causa por lesiones graves con arma blanca y se encuentra a disposición de la Justicia.