Horror en una comisaría: el estremecedor relato de una mujer policía que fue abusada por un jefe

Una joven agente de la fuerza policial de Rosario de la Frontera, un pequeño pueblo de Salta, denunció a su superior jerárquico por abuso sexual en dos ocasiones dentro del ámbito laboral.

El acusado, un hombre de 49 años que se desempeña como segundo jefe de la Unidad Regional N° 13, fue imputado de manera provisoria por el fiscal penal Nicolás Rodríguez López, quien formalizó la acusación por el delito de abuso sexual simple agravado por su condición de miembro de la fuerza en ejercicio de sus funciones.

EL RELATO DE LA VÍCTIMA: VALENTÍA FRENTE AL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE

La denuncia fue realizada por la joven agente, quien decidió romper el silencio y contar públicamente su experiencia a través de un video en la red social TikTok. En ese material audiovisual, la mujer relató el difícil momento que atravesó cuando fue víctima de los abusos: “Se abalanzó sobre mí, me siento abrumada, muy mal”, expresó con visible angustia.

Cuáles son los más de 160 medicamentos que PAMI deberá volver a dar gratis a los jubilados y pensionados

“El hecho ocurrió cuando intenté hablar con él por una situación personal. El 24 de abril, al retornar de una licencia reglamentaria, me notificaron de un traslado. Desde el 9 del mismo mes pasé a registrar en la División de Personal Policial, lo que implicaba un cambio total de uniforme, y un gasto económico muy importante. Entonces hablé con él para ver si se podía revisar el traslado, y fue en ese momento cuando él se propasó conmigo”, relató la víctima.

“Fue una situación muy fea. En ese momento no tuve coraje ni pude hablar con nadie. Me sentí muy abrumada, muy mal. Gracias a Dios tengo un entorno de amigos y familia que me apoyó y me contuvo. Ayer, finalmente, pude presentarme en Fiscalía y hacer la denuncia. Allí me brindaron la contención necesaria y emitieron medidas cautelares para que este señor no se acerque más a mí ni pueda estar conmigo a solas”, remarcó.

Inversión histórica en litio: Salta aprueba un megaproyecto de USD 2.744 millones en el salar de Rincón

A pesar del temor y la incertidumbre, la agente logró avanzar con la denuncia formal ante la Fiscalía: “Finalmente pude hablar en Fiscalía y hacer la denuncia”, afirmó.

La joven también manifestó su preocupación por las posibles represalias que podría enfrentar dentro de la institución policial. “Tengo miedo de represalias o situaciones que me toquen vivir en mi ámbito laboral. Tengo miedo de que se me haga algún sumario administrativo”, confesó.

Además, destacó la carga personal que implica esta situación, ya que es madre soltera y responsable del cuidado de sus hijos: “Soy mamá soltera, cuido de mis hijos sola. Tengo mucho miedo de lo que pueda suceder”.

Horror: un policía mató a la novia de su ex pareja y se atrincheró en un gimnasio

“Desde la institución absolutamente nadie se hizo presente de ninguna manera. Nadie me preguntó cómo estaba, por qué hice la denuncia o qué fue lo que pasó realmente”, resaltó totalmente angustiada.

“Muchas veces vivimos en una sociedad que no apoya a la persona que sufrió , sino que justifica al que cometió lo que no se debe”, lamentó y cerró: “No se lo deseo a ninguna persona. Solo quiero que se respeten mis derechos como mujer y como trabajadora”.

LA IMPUTACIÓN Y EL PROCESO JUDICIAL

Durante la audiencia de imputación, el acusado estuvo acompañado por un defensor oficial y optó por no declarar. La Fiscalía, a cargo del fiscal penal Nicolás Rodríguez López, imputó al segundo jefe policial por abuso sexual simple agravado, en concurso real, debido a que los hechos ocurrieron en el ámbito laboral y aprovechando su posición jerárquica dentro de la fuerza.

Horror en Chubut: admitió que abusó de una menor y le otorgaron 8 años de prisión efectiva

El fiscal dispuso además una serie de medidas de protección para garantizar la seguridad y el bienestar de la denunciante, evitando cualquier tipo de contacto o acercamiento por parte del acusado.

Paralelamente, se iniciaron diligencias para esclarecer los hechos denunciados, incluyendo la recolección de testimonios, análisis de pruebas y posibles peritajes.

Este caso generó conmoción en la comunidad policial y en la sociedad local, ya que pone en evidencia la problemática del abuso de poder y la violencia sexual en instituciones que deberían garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos. La denuncia pública de la joven agente fue valorada como un acto de gran valentía que puede abrir camino para que otras víctimas se animen a denunciar situaciones similares.

Horror en la Patagonia: una mujer denunció que estuvo una semana secuestrada por un hombre que conoció en una app de citas

Con información de Qué Pasa Salta y El Tribuno, editada y redactada por un periodista de ADNSUR