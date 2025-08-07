En un nuevo episodio que refleja la creciente problemática de la violencia digital, una joven de 24 años acudió a la Comisaría Primera de Caleta Olivia para denunciar que su ex pareja publicó imágenes explícitas de ella en redes sociales.

La denuncia fue presentada este pasado miércoles 6 de agosto, alrededor de las 22 horas. Según la información conocida a través de La Opinión Austral, las fotografías se difundieron en un grupo de Telegram bajo el usuario “first name xxx”, presuntamente gestionado por el acusado, identificado como K.E.J.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

La víctima relató a las autoridades que nunca autorizó la difusión de estas imágenes, y que la publicación en este grupo privado implicó una grave vulneración a su privacidad, además de generarle un daño emocional significativo. La acción de su ex pareja no solo constituye una violación de su intimidad, sino que también encuadra dentro de los delitos relacionados con la difusión no consentida de contenido íntimo, un tipo de violencia digital que las autoridades vienen tratando de combatir con mayor firmeza.

Las fuerzas policiales de Caleta Olivia iniciaron la investigación correspondiente para determinar la veracidad de los hechos, el alcance de la publicación y para identificar a todos los responsables implicados.

Este caso se suma a una serie de situaciones similares detectadas en la región, donde las redes sociales y plataformas de mensajería como Telegram se han convertido en vehículos para la difusión de contenido sensible sin el consentimiento de las personas involucradas, afectando gravemente su seguridad y bienestar.

La renuncia del CEO de Crown Point desató inquietud en Chubut y Santa Cruz

QUÉ HACER FRENTE A UN CASO DE ACOSO SEXUAL VIRTUAL

El acoso virtual es una forma de violencia que se manifiesta a través del uso de tecnologías digitales para hostigar, intimidar o humillar a una persona, generando un daño psicológico y emocional.

En este contexto, la difusión no consentida de imágenes íntimas es una práctica grave que consiste en compartir, publicar o distribuir fotos o videos de contenido privado sin la autorización de la persona afectada, lo que vulnera su derecho a la privacidad y puede provocar un daño irreparable en su dignidad y bienestar mental.

Schlumberger: se confirman 14 despidos, pero la planta no se iría de Comodoro por ahora

Frente a estos hechos, es fundamental que la víctima realice la denuncia ante las autoridades competentes para activar las investigaciones judiciales y policiales que permitan sancionar a los responsables y detener la circulación del material.

Además, se recomienda buscar apoyo en organizaciones especializadas, recibir contención psicológica y adoptar medidas técnicas como solicitar la eliminación de contenido en plataformas digitales. La visibilización de estos casos y la educación sobre el respeto en entornos digitales son claves para prevenir y combatir este tipo de violencia