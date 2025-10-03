Un hombre fue detenido el jueves por la tarde, en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido la semana pasada. La detención se produjo tras un allanamiento realizado en una casa ubicada en la intersección de Hernán Cortés y Curupaytí, con resultados positivos.

El hecho investigado ocurrió la semana pasada, cuando un delincuente ingresó a una panadería de la calle Ramón y Cajal al 1500 y amenazó con un cuchillo al encargado para, posteriormente, llevarse la caja registradora con toda la recaudación del día.

Tras el asalto, intervino personal de la Comisaría Cuarta, que dio aviso a la División de Investigaciones (DDI) para avanzar en la identificación del autor. Con los elementos reunidos, se solicitó al Juzgado de Instrucción N.º 2 la autorización para allanar el domicilio del sospechoso, operativo que se concretó este jueves.

El procedimiento fue encabezado por la DDI y contó con la participación de Fuerzas Especiales y efectivos de la Comisaría Cuarta y Sexta. “Es importante destacar el trabajo conjunto y la rapidez con la que se actuó. Los resultados fueron positivos”, señaló el comisario mayor Luis Poblete, director de Zona Sur de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz.

Durante el allanamiento se incautaron elementos clave para la causa, como prendas de vestir, calzado, una gorra, un teléfono celular y otros artículos que estarían directamente vinculados al robo. Todo fue debidamente documentado mediante registros fotográficos.

APARECIÓ UNA MENOR QUE ESTABA DESAPARECIDA

Las fuerzas de seguridad encontraron en el interior a una adolescente que estaba desaparecida. Inmediatamente se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, que dispuso su resguardo y posterior restitución a un hogar convivencial, siguiendo los protocolos de protección de derechos.

El hombre detenido, que ya contaba con antecedentes, fue trasladado a la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición del juzgado que lleva adelante la investigación.