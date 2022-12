Cansada de las amenazas de su acosador, Florencia Eliana Mancilla decidió "asustarlo" para que no se metiera más con ella, según confesó. Sin embargo, terminó matándolo de varias puñaladas y lo admitió en un video minutos después del crimen, mientras esperaba la llegada de la policía. Ocurrió en Río Grande.

La mujer de 27 años comenzó contando en el video que desde hace un tiempo Alexis Baciocchi de 35 años, la acosaba y amenazaba. Por lo que el domingo 18 de diciembre le dijo que iba a ir a su casa. Allí comenzó una discusión que terminó con la mujer atacando al hombre de varias puñaladas.

"Lo apuñalé no sé cuantas veces porque se movía mucho. Mi intención no era quitarle la vida sino que se asuste. Llame a la policía hace muchos minutos, le di todos los datos, quien era yo y todavía no están por acá", contó en un video que grabó desde la casa de la víctima.

“Quiero salir de esta escena que no es linda para nadie. Les pido perdón a todos mis seres queridos, a los padres de mis hijos que tenían miedo. No podía permitir que alguien tan insignificante les causara dolor”, insistió.

La mujer se encuentra detenida, incomunicada y a disposición de la jueza Cataldo. Se esperaba tras su detención que sea sometida a una pericia psiquiátrica

