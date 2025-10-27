Horror en la Patagonia: un auto cayó al vacío en la bajada de Maida y una persona murió

La tarde del lunes terminó con una tragedia en la Bajada de Maida, uno de los trayectos más pronunciados y peligrosos de la ciudad de Neuquén. Cerca de las 16 horas, un vehículo que circulaba por el sector se despistó en una de las curvas y terminó cayendo al vacío unos 150 metros, según confirmaron fuentes policiales.

El comisario inspector Daniel Marcelo Riba indicó que el auto se desbarrancó en una zona de alta pendiente, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba en un área de difícil acceso.

Operativo de rescate y tareas periciales

Minutos después del accidente, bomberos, personal policial y equipos de emergencia desplegaron un importante operativo de rescate. La zona, por su complejidad, requirió el trabajo coordinado de diferentes divisiones para acceder hasta el vehículo siniestrado y resguardar el área del barranco.

Las primeras pericias confirmaron que una persona perdió la vida en el lugar, aunque aún no se brindaron precisiones sobre su identidad ni si viajaban otros ocupantes en el automóvil.

Los peritos de la Policía de Neuquén trabajaron en el sitio durante toda la tarde para recolectar evidencia y establecer las causas del despiste, mientras se mantenía cerrado el tránsito en el sector.

Investigación en curso

Por el momento, las causas del accidente se encuentran bajo investigación. No se descarta que el despiste haya ocurrido por una maniobra brusca o pérdida de control del vehículo en una de las curvas más pronunciadas de la Bajada.

La zona, que conecta el alto con el bajo de la ciudad, ha sido escenario de otros siniestros por su compleja geografía y curvas cerradas, especialmente cuando las condiciones del asfalto o la visibilidad no son óptimas.