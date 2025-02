Alerta máxima en el Alto Valle. Una vecina de Allen, identificada como Perla, denunció a través de las redes sociales un aterrador intento de secuestro a su hija ocurrido en plena luz del día. Según relató la mujer, el hecho se produjo cuando su hija salió hasta la panadería de la esquina de su casa y fue interceptada por un hombre en un vehículo gris claro con vidrios polarizados.

El desconocido, que llevaba lentes de sol, intentó atraer a la joven ofreciéndole un trato extraño. Le dijo que subiera al auto porque “tiene una página donde venden fotos de pies”. Ante la negativa de la joven, el sujeto no cesó en su insistencia y continuó preguntándole si tenía tatuajes, mientras trataba de convencerla a toda costa de entrar al vehículo.

“Gracias a que es una calle de mucha circulación vehicular, y cuando otras personas se acercaron al lugar, el hombre decidió huir rápidamente, sin respetar el semáforo”, explicó Perla, quien destacó que las chicas de la panadería fueron quienes ayudaron a su hija, quien quedó visiblemente asustada.

Una situación aterradora en plena calle

El intento de secuestro ocurrió en apenas media cuadra de distancia, en un recorrido de pocos metros, pero suficiente para que la joven viviera una terrible experiencia. La vecina emitió el comunicado de alerta a la comunidad para que estuvieran más atentos a situaciones similares.

Al momento de presentar la denuncia, Perla comentó que las autoridades no pudieron tomarla de inmediato debido a que su hija no registraba suficientes detalles específicos del agresor. "Exigían más información, como la marca del auto o la patente, lo cual no fue posible de recordar en ese momento", lamentó la mujer.