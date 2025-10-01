La noche del martes quedó marcada por la tragedia en la ciudad de Roca, cuando una vivienda de la zona norte fue consumida por las llamas y una persona perdió la vida. El comisario José González confirmó lo sucedido y detalló que aún no se pudo establecer si la víctima era un hombre o una mujer, ya que el cuerpo fue hallado totalmente calcinado.

El siniestro se desató minutos después de las 22:00, en una casa ubicada sobre calle Defensa. Al llegar al lugar, la Policía encontró a un grupo de vecinos que, desesperados, intentaban sofocar el fuego para poder ingresar y rescatar a los ocupantes.

Una pareja vivía en la vivienda

Según informaron los testigos, en la casa residía una pareja, pero tras el operativo de los bomberos solo se halló a una persona en el interior. Tras sofocar el incendio, ingresaron y se toparon con la víctima sin vida, en medio de un escenario devastado por las llamas.

El comisario señaló que la vivienda era de construcción precaria, lo que facilitó que el fuego la consumiera por completo en pocos minutos. Además, se solicitó la intervención de Criminalística y peritos para avanzar en la investigación y determinar las causas que provocaron el incendio.

Antecedente reciente en la misma zona

La tragedia recordó lo ocurrido el pasado 15 de septiembre, también en la zona norte de Roca, donde un hombre identificado como Armando Islas falleció al incendiarse su casa, construida en su mayoría con madera y nylon.

En aquella oportunidad, se trató de un trabajador albañil que estaba en proceso de mejorar su vivienda. Su muerte causó gran conmoción entre los vecinos y en las redes sociales, donde se multiplicaron las muestras de cariño y dolor.