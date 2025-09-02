La ciudad de Cipolletti atraviesa horas de conmoción tras confirmarse el hallazgo sin vida de Norma Gatica, la mujer de 56 años que era buscada intensamente desde el pasado 29 de agosto. El cuerpo fue encontrado este lunes por la mañana en un canal ubicado sobre la calle Pacheco, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus, lo que derivó en un amplio operativo policial.

El hallazgo

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo hallado corresponde a Norma Gatica. El operativo se activó alrededor de las 11, cuando personal que recorría la zona dio aviso de la presencia de un cuerpo en el canal. De inmediato, efectivos de la Regional Quinta y Criminalística cercaron el lugar para iniciar los peritajes correspondientes.

La familia de Norma fue notificada y se hizo presente en el sector. En el lugar trabajaban equipos forenses para establecer las causas del deceso, que hasta el momento no fueron informadas oficialmente.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Cómo fue la búsqueda

El caso había generado una gran preocupación en Cipolletti. La denuncia por la desaparición de Norma fue radicada el viernes en la Comisaría 32, tras lo cual se desplegó un amplio operativo de rastrillaje con la participación de efectivos policiales y la división de canes.

Durante el fin de semana se sumaron distintas medidas: revisión de cámaras de seguridad, entrevistas con allegados y amigas de la mujer, pedidos de información en hospitales y terminales de la región, además de la colaboración de perros entrenados para seguir rastros.

Las cámaras de seguridad de la ciudad resultaron determinantes. Según explicó el jefe de la Regional Quinta, Javier Yáñez, el análisis de las imágenes permitió reconstruir parte del trayecto realizado por la mujer antes de su desaparición, lo que orientó la búsqueda hacia la zona del canal donde finalmente fue hallada.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

Una desaparición que conmovió a la comunidad

La ausencia de Norma Gatica había mantenido en vilo a la comunidad cipoleña, ya que la mujer había salido de su domicilio sin celular ni documentación, lo que dificultó el seguimiento de sus pasos.

Vecinos, familiares y allegados participaron activamente de la búsqueda, compartiendo información en redes sociales y difundiendo imágenes para dar con su paradero.