Un impactante hallazgo sacudió este martes por la tarde a los vecinos del extremo oeste de Neuquén capital, donde fue encontrado el cuerpo de una mujer a orillas de un canal de riego en la zona de Valentina Norte Rural. Según informaron desde la Comisaría 12, el cuerpo estaba boca abajo, vestido y parcialmente en contacto con el agua, en un sector de chacras sobre la calle Trenque Lauquén, casi Pergamino.

La alerta fue dada por vecinos que circulaban por la zona y advirtieron la presencia del cuerpo entre la vegetación. De inmediato, personal policial y de Criminalística arribó al lugar para resguardar la escena y comenzar las primeras pericias.

La investigación: primeros indicios

Una fuente policial presente en el sitio confirmó que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que impedía su identificación inmediata. “Está a la orilla de un canal, vestida”, precisó, al tiempo que detalló que se trata de un sector rural con tránsito frecuente de empresas y maquinaria agrícola.

Por disposición judicial, la fiscal de turno, Lucrecia Sola, asumió la conducción de la investigación y se trasladó hasta el lugar para supervisar las tareas de levantamiento de pruebas.

Autopsia e identificación

Debido al estado del cuerpo, los investigadores confirmaron que la identificación se realizará mediante autopsia en el Cuerpo Médico Forense. Las autoridades tomaron fotografías y muestras de la vestimenta con el objetivo de cotejar si coincide con la de mujeres denunciadas como desaparecidas en la ciudad de Neuquén.

“Se está trabajando sobre distintos reportes de búsqueda activa en la provincia para determinar posibles coincidencias”, indicó una fuente judicial cercana a la causa.

Pericias y relevamiento en la zona

En el lugar trabajan equipos de Criminalística, la Comisaría 12, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Investigaciones. Las tareas incluyen levantamiento de huellas, análisis de rastros, toma de fotografías y búsqueda de indicios en el entorno inmediato.

Asimismo, se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad en un amplio radio, especialmente de las empresas y propiedades cercanas, con el fin de reconstruir el movimiento de personas o vehículos durante los días previos al hallazgo.