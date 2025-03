Un ataque violento en plena madrugada sacudió a Neuquén. Una joven de 25 años fue agredida por un hombre en las calles Bahía Blanca y El Chocón, en la zona sur de la ciudad. Su testimonio, reflejó el horror que vivió cuando el agresor la golpeó, la arrastró por la vereda y le rompió el celular para impedir que llamara a la policía.

"Me defendí desde el piso"

Según su relato, el hombre era un conocido con quien había compartido una salida. Sin embargo, todo cambió cuando se negó a ingresar a su domicilio con él. La reacción del sujeto fue inmediata y violenta:

"Me agarró de las dos manos, me tiró las llaves de mi casa y me rompió el celular para que no llamara a la policía", detalló la joven.

La situación empeoró cuando intentó escapar. El agresor la tomó de los pelos y la arrastró por la vereda, mientras sus pertenencias quedaban esparcidas en el suelo.

Un testigo clave y la llegada de la policía

El ataque podría haber durado más si no fuera por la intervención de una mujer que pasaba en su auto. Al ver la escena, se detuvo y llamó a la policía.

"Le gritaban ‘soltala, flaco, que ya viene la policía y va a ser peor’", contó la víctima. Fue en ese momento cuando logró tomar las llaves del auto del agresor, lo que le permitió escapar.

Minutos después, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar y demoraron al agresor. En tanto, una ambulancia del SIEN asistió a la joven, quien aún estaba en estado de shock.

Una denuncia que podría marcar la diferencia

La víctima confirmó que realizará la denuncia policial en las próximas horas. El caso ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana de este viernes, en un sector donde la inseguridad y los hechos de violencia preocupan cada vez más a los vecinos.