En un hecho que conmocionó a la ciudad de Caleta Olivia, un hombre de 48 años fue detenido en las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” tras ser acusado de haber manoseado a una menor de 15 años dentro del mismo nosocomio.

El incidente tuvo lugar en el sector de turnos del hospital y fue detectado gracias a la rápida intervención de la hermana de la adolescente y el personal de seguridad privada, que alertó inmediatamente a la Policía de Santa Cruz.

Según informó el medio La Opinión Austral, vecinos que se encontraban cerca del hospital fueron testigos de la situación y alertaron al Servicio de Protección y Acompañamiento (SPA) del centro de salud. Paralelamente, la Comisaría Segunda recibió un llamado al número de emergencia SAE 911, donde denunciaron lo ocurrido.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con una joven de 22 años, identificada como hermana de la víctima, quien relató que el acusado se había sentado junto a ellas y, en un primer momento, tocó la mano de la menor. Ante esta situación, las jóvenes decidieron cambiarse de asiento para evitar el contacto con el hombre, identificado como G.I.G.

Cuando la hermana salió a fumar un cigarrillo, la adolescente le reveló que el acusado le había tocado la pierna, hecho que encendió las alarmas y motivó la denuncia formal.

LE DIERON UNA PALIZA Y TERMINÓ DETENIDO

Tras la denuncia, el personal de seguridad privada y la policía actuaron con rapidez. Según informaron fuentes policiales, G.I.G. había recibido golpes propinados por un vecino que presenció el abuso y que intervino para defender a la menor.

Posteriormente, el agresor huyó momentáneamente antes de la llegada de las autoridades, pero fue detenido rápidamente.

Al arribar la policía, encontraron al acusado ya retenido y con evidentes signos de agresión física, en particular una herida en el párpado del ojo izquierdo, producto de los golpes recibidos durante el enfrentamiento con el vecino. G.I.G. reside en la calle Presidente Perón al 1.400. En el lugar se le realizó un acta de aprehensión y fue inmediatamente asistido por el médico policial de turno, así como por el médico de guardia del hospital, quienes le brindaron las curaciones correspondientes.

Luego, fue trasladado a la dependencia policial local, donde permanece alojado a la espera de que avance la investigación judicial.

Por su parte, la menor de 15 años fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia acompañada por su madre, una mujer de 40 años. En este espacio, ambas recibieron atención y contención por parte del equipo profesional y del oficial de servicio de turno, quienes brindaron apoyo psicológico y acompañamiento para garantizar la protección de la víctima.

El caso fue tomado con suma seriedad por las autoridades locales, que han iniciado los procedimientos legales correspondientes para esclarecer la denuncia y asegurar justicia para la menor afectada.