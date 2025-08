El barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia atraviesa momentos de tensión y alerta por los reiterados hechos de inseguridad que ponen en jaque a los vecinos del sector.

Considerado como uno de los barrios más grandes de la ciudad, en distintos puntos del San Cayetano se registraron robos a transeúntes, tiroteos y hasta intentos de homicidio. Precisamente y en este delicado contexto, en un hecho ocurrido en la calle Bruno Pieragnoli, un joven fue víctima de un violento asalto que derivó en serias lesiones físicas.

VIOLENTO ROBO EN EL BARRIO SAN CAYETANO

Según la información obtenida por ADNSUR, dos reconocidos delincuentes atacaron brutalmente a la víctima, con el objetivo de robarle su teléfono celular, billetera y otros objetos personales.

El ataque se produjo en plena vía pública, cuando el joven se encontraba solo y fue sorprendido por los agresores, identificados como A.H y A.S. “Me agarraron del cuello y me empezaron a ahorcar. Uno de ellos me golpeó la cabeza con la culata de un arma, me abrió la cabeza y me dejó muy dolorido”, contó la víctima, visiblemente afectada por la agresión recibida.

Un vuelo de Aerolíneas no pudo aterrizar en Comodoro debido a la niebla y fue derivado a Trelew

A pesar del estado de shock y el fuerte dolor, el joven intentó reaccionar y perseguir a los delincuentes, que rápidamente buscaron refugio en una vivienda cercana para escapar de la zona. “Los seguí y reconocí a uno de ellos dentro de esa casa. Intenté recuperar mis pertenencias, especialmente mi celular, pero ellos se negaron rotundamente a devolverme nada”, relató.

El relato incluye detalles sobre el estado de los atacantes, descritos como “redrogados” al momento del robo, lo que pudo haber impulsado la violencia desmedida durante el asalto. “Estaban muy drogados los dos, en condiciones pésimas. Solo quería recuperar mi iPhone, pero no quisieron devolverme nada”, expresó la víctima, angustiada por la pérdida de sus objetos y los daños sufridos.

Schlumberger deja Chubut: se pierden 80 empleos y quedan solo tres empresas de servicios especiales en la cuenca San Jorge

DEL ROBO AL HOSPITAL TRAS SUFRIR HERIDAS

Tras el hecho, el joven realizó la denuncia policial que permitió la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad. Como resultado, uno de los agresores fue detenido, mientras que el otro permanece prófugo. La policía continúa con la búsqueda y los procedimientos para esclarecer el incidente.

En cuanto al estado de salud del joven, recibió atención médica en el hospital regional donde constataron la gravedad de las heridas provocadas por los golpes. Precisamente, debió ser sometido a una sutura en la cabeza debido a la profundidad de la lesión. Además, el joven presentó fuertes dolores y secuelas del ataque.

Ke Personajes reprogramó su show en Comodoro: cuándo será y cuál es el precio de las entradas

Este hecho pone en evidencia la creciente preocupación por la seguridad en barrios como San Cayetano, donde los vecinos frecuentemente denuncian episodios de violencia y delitos que alteraron la convivencia.

Por último, el joven víctima reiteró su deseo de recuperar sus pertenencias, en especial su teléfono celular, que no solo tiene valor económico sino también personal.

LA VIOLENCIA NO FRENA EN EL BARRIO SAN CAYETANO

En el mes de mayo, ADNSUR dialogó con la comisaria Soledad Díaz, a cargo de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, quien en aquella ocasión ofreció un panorama detallado sobre la situación de seguridad en el barrio San Cayetano y zonas aledañas.

En cuanto a los recientes robos callejeros denunciados en San Cayetano, Díaz aclaró que, según los datos oficiales, no se registraron un aumento en las denuncias. “Los índices de denuncias que tenemos muestran una baja en comparación con el año pasado”, afirmó.

Schlumberger se retirará de la cuenca del Golfo San Jorge y aumenta la incertidumbre laboral en Comodoro

Sin embargo, reconoció que existe una modalidad donde muchas víctimas no realizan la denuncia formal. “A veces la gente no denuncia por cansancio o porque conoce a los agresores, que suelen ser jóvenes del mismo barrio que crecieron allí. Esto dificulta nuestro trabajo porque sin denuncia no podemos solicitar recursos ni aumentar la presencia policial”, explicó.

La comisaria hizo un llamado a la comunidad para que se acerque a denunciar cualquier delito: “La denuncia es fundamental para que podamos pedir más recursos humanos y materiales a la unidad regional”, sentenció.