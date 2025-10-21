Un profesor de 67 años, oriundo de Cipolletti, fue imputado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por el delito de grooming, es decir, acoso sexual a menores a través de medios digitales. El hecho fue denunciado por los padres de una alumna de 13 años, con quien el acusado mantenía contacto escolar.

De acuerdo con la acusación presentada en los tribunales cipoleños, el hombre creó una identidad falsa y se hizo pasar por un joven entre septiembre y noviembre de 2024, con el objetivo de ganar la confianza de la menor y establecer vínculos de contenido sexual.

Mensajes comprometedores y pruebas clave

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso detalló que el acusado escribía mensajes en primera y tercera persona, simulando ser el intermediario entre la niña y un supuesto adolescente. Uno de los mensajes más reveladores decía:

“Reenamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre, falta poco. Vos me habías dicho para tu cumple en febrero; yo dije antes, en diciembre quiero estar con vos”.

Estos textos, según la fiscalía, demuestran la intención del acusado de cometer un delito contra la integridad sexual de la menor.

Entre las pruebas presentadas figuran:

La denuncia de los progenitores.

La declaración de la víctima en Cámara Gesell, donde relató los hechos.

El teléfono celular del imputado, secuestrado durante un allanamiento, en el que se hallaron números agendados, mensajes borrados y respuestas que evidencian la existencia previa de las conversaciones.

La audiencia y la decisión judicial

La Defensora de Menores adhirió a la acusación y a la evidencia presentada por el MPF. En tanto, la Defensora Oficial del imputado rechazó la calificación, argumentando que los hechos no cumplían con la precisión que exige el delito de grooming.

Sin embargo, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos, dando inicio a la etapa investigativa de cuatro meses, con el docente imputado como autor responsable conforme a los artículos 131 y 45 del Código Penal.