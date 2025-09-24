Un importante allanamiento en una vivienda de la Comarca Andina, llevado a cabo por orden de la Fiscalía, permitió el secuestro de varios elementos vinculados a una investigación por violencia intrafamiliar, así como la detección de posibles ilícitos relacionados con la Ley de Drogas.

El operativo busca proteger a las víctimas y desbaratar riesgos para su seguridad, mientras avanza la causa judicial.

LA CONFESIÓN EN LA ESCUELA QUE ENCENDIÓ LAS ALERTAS

La causa se originó tras una denuncia realizada por el Servicio de Protección de Derechos, luego de que un menor de edad hiciera graves revelaciones en su escuela.

El niño confesó a una docente y a la directora de su colegio que tanto él como su madre eran víctimas de violencia física y psicológica por parte del padre. Según el relato, el hombre ejercía agresiones y además amenazaba utilizando un rifle, lo que generó una situación de extrema vulnerabilidad para la familia.

Este testimonio despertó la alarma en las autoridades locales, quienes derivaron la denuncia a la Fiscalía para que tomara cartas en el asunto. Frente a la gravedad del caso y el riesgo inminente, la justicia solicitó la intervención inmediata para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas.

Con el fin de neutralizar la amenaza que representaban las armas y mejorar la protección de la mujer y sus hijos, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento del domicilio familiar, así como la requisa del vehículo y del imputado. La principal intención fue incautar armas de fuego y municiones que pudieran ocasionar daños irreparables.

El operativo fue autorizado por el fiscal jefe, Carlos Díaz Mayer, con la participación directa del fiscal Nicolás Vasiliev y un amplio despliegue policial. Se convocó a personal de la Comisaría de El Hoyo, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M.) bajo la supervisión del jefe de Sto. 1º Juan Arce, Policía Científica, así como efectivos de la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales y la Comisaría de la Mujer local.

ALLANAMIENTO Y HALLAZGO SORPRENDENTE

Durante el procedimiento, las fuerzas policiales realizaron un exhaustivo registro del domicilio y lograron secuestrar un rifle de aire comprimido y varios balines, armas que formaban parte de las amenazas denunciadas y que ponían en peligro la vida y la seguridad de la mujer y los menores.

No obstante, el allanamiento también descubrió otros elementos que excedían el marco de la denuncia inicial. En un sector de la vivienda fueron localizados varios plantines de cannabis sativa, además de una cantidad significativa de sustancia lista para consumo y un conjunto de semillas.

Debido a estos hallazgos, la Fiscalía decidió abrir una causa paralela por posible infracción a la Ley Nacional de Drogas, la cual quedó en manos de la Justicia Federal para su tratamiento.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, la justicia impuso al imputado una medida cautelar de restricción de acercamiento y contacto por un plazo de 30 días respecto a la mujer y sus hijos. Esta medida implica la prohibición de acercarse a la vivienda familiar, el centro de estudios de los niños y cualquier lugar donde pudieran estar presentes.