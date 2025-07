Un aberrante y trágico episodio sacude a la comunidad de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba. Un perro de raza Jack Russell, llamado Harry, que brindaba soporte emocional a una niña de 9 años que padece epilepsia, fue asesinado a sangre fría por un vecino del barrio cerrado Los Molles.

El agresor, según trascendió, disparó contra el animal porque este había orinado en su auto. El caso generó indignación y dolor, y ahora está en manos de la Justicia.

UN CRIMEN QUE DESTROZÓ A UNA FAMILIA

El hecho ocurrió días atrás, cuando la familia de Harry encontró el cuerpo sin vida del perro debajo de un arbusto, frente a su casa. El pequeño Jack Russell presentaba una herida de bala, lo que rápidamente hizo sospechar a los dueños de que se trataba de un ataque intencional. La confirmación llegó poco después: el propio vecino confesó haber matado al animal, argumentando que lo hizo porque orinó en su vehículo.

La situación se tornó aún más grave cuando el agresor, lejos de mostrar arrepentimiento, amenazó a los dueños de Harry con la misma arma utilizada en el crimen. La familia, aterrada y devastada por la pérdida, radicó la denuncia y el caso fue derivado a la Justicia local, donde el hombre enfrenta cargos por el asesinato del perro y por las amenazas proferidas contra la familia.

EL VALOR DE HARRY, MÁS QUE UNA MASCOTA

Para los dueños de Harry, el perro no era simplemente una mascota. Desde hace años, el animal acompañaba y asistía a la hija menor de la familia, una niña de 9 años que sufre de epilepsia. Harry dormía junto a ella, brindándole contención y seguridad durante las noches, y era parte fundamental de su rutina diaria.

En un desgarrador posteo en redes sociales, Marta, la madre de la niña, expresó el dolor y la impotencia que siente la familia tras el asesinato de Harry. “Esto no es algo que suela hacer, pero necesito hacerlo público, destruiste la vida de mis tres hijas y la mía también”, escribió en su cuenta de Instagram. “Para vos fue un perro, pero para nosotros no. Él acompaña y ayudaba a mi hija de 9 años con sus ataques de epilepsia, dormían juntos para que ella se sintiera contenida”.

El mensaje continúa con el recuerdo de las rutinas que compartían: “Todas las mañanas antes de irse al colegio, él se subía al auto y las saludaba. Estamos partidos al medio. Con el corazón en la mano, con miedo, mis hijas lloran preguntando por Harry. Todavía no me entra en la cabeza, no lo puedo entender”, lamentó Marta. Y concluyó con un pedido de justicia: “Espero que se haga JUSTICIA por Harry, ¡¡¡porque no me voy a callar!!!! Te amamos, Harry, y te vamos a extrañar”.

INDIGNACIÓN Y PEDIDO DE JUSTICIA

El caso generó una ola de indignación en la comunidad local y en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su repudio al accionar del agresor y su solidaridad con la familia damnificada. Organizaciones de protección animal y vecinos del barrio Los Molles se sumaron al pedido de justicia, reclamando que se apliquen las sanciones correspondientes y que se garantice la seguridad de la familia.

El hecho reavivó el debate sobre la protección legal de los animales en Argentina y la necesidad de endurecer las penas para quienes cometen actos de crueldad. En este caso, además, se suma el agravante de que el animal cumplía una función terapéutica y era fundamental para la salud emocional y física de una niña vulnerable.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la fiscalía correspondiente. El agresor enfrenta cargos por violar la Ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal, que contempla penas de prisión para quienes maten o lastimen a un animal de manera intencional. Además, deberá responder por las amenazas realizadas contra la familia, lo que podría agravar su situación judicial.

Mientras tanto, la familia de Harry intenta sobreponerse a la pérdida y exige que el caso no quede impune. “No vamos a parar hasta que se haga justicia. Harry no era solo nuestro perro, era parte de la familia y el sostén de mi hija”, concluyó Marta en su mensaje.