Este miércoles por la mañana, un joven de 27 años discutió con su abuela de 87 años, la ahorcó y confesó el crimen en la comisaría de Morón, Buenos Aires. Según se supo, el hecho sucedió en una casa ubicada en la calle Cartagena, donde el joven vivía con la mujer, identificada como Irma Selva Cáceres.

Según se supo, el joven de 27 años se acercó a la comisaría local para confesar el crimen y los impactantes motivos. “Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa”, señaló. Por este motivo, quedó detenido e imputado por “homicidio”.

En tanto, los efectivos se acercaron hasta la vivienda, donde hallaron al hijo de la víctima y padre del agresor, quien señaló que la puerta de la pieza estaba cerrada con llave. De esta manera, lograron ingresar y descubrieron el cuerpo de la mujer.

En el caso intervino la Fiscalía Nº 4 de Morón y la Policía Científica, quienes realizaron pericias en el lugar del hecho. Además, se prevé la autopsia del cuerpo de la víctima.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR