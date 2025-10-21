Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja en su propia casa, ubicada en calle Neuquén al 6.800, en el barrio Loyola Norte, en Santa Fe. El ataque ocurrió en horas de la madrugada de este martes. Los hijos de la víctima, testigos directos del crimen, intentaron desesperadamente reanimarla.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada. Según las primeras informaciones, el agresor —un hombre de 40 años y cuyo nombre no fue difundido oficialmente— irrumpió violentamente en el domicilio de su expareja tras saltar el portón de entrada.

Sin mediar palabra, tomó un cuchillo y se abalanzó sobre Villagra. En medio del horror, su hija de 25 años intentó intervenir para detenerlo y sufrió un corte en una mano mientras forcejeaba para desarmarlo, según publica TN.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Tras cometer el crimen, el femicida escapó del lugar llevándose el arma, lo que desató un operativo policial de gran magnitud en toda la zona norte de la ciudad y las márgenes del río Salado.

Fueron los vecinos del barrio, alertados por los gritos de auxilio, quienes llamaron de inmediato al 911. Cuando los efectivos llegaron, se encontraron con una escena desgarradora: los hijos de la víctima —la joven herida y su hermano, de 21 años— intentaban reanimar a su madre con maniobras de RCP, sin éxito.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

Minutos después, hasta el lugar arribó personal del servicio de emergencias SIES 107. Allí, el personal de salud confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar. La fiscalía especializada en violencia de género intervino de inmediato y caratuló la causa como femicidio.

Mientras continúa la búsqueda del agresor, los investigadores analizan cámaras de seguridad y testimonios de los vecinos para determinar la posible ruta de escape del autor del brutal femicidio.

La conmoción en el barrio Loyola Norte es total: la comunidad exige justicia y medidas más firmes contra la violencia de género, que nuevamente se cobró la vida de una mujer a manos de su expareja en esta oportunidad.