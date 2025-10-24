Cada año, cientos de mujeres y adolescentes sufren agresiones físicas, psicológicas y sexuales por parte de sus parejas o exparejas, muchas veces en el entorno familiar o en la propia vivienda, y en situaciones que podrían haberse prevenido con medidas más efectivas de protección y seguimiento.

En este contexto, Mendoza se encuentra conmocionada por un episodio extremo de violencia machista. Según las investigaciones, Agustín Espósito Veliz, de 21 años, será juzgado por tentativa de femicidio y aborto forzado. La víctima, una adolescente de 18 años, permaneció 17 días internada en terapia intensiva tras el ataque ocurrido en Tunuyán.

Según la investigación, el ataque se produjo en la madrugada del 3 de junio de 2025 en una vivienda del barrio Margarita Graciela, donde la pareja convivía pese a que Espósito tenía prohibición de acercamiento por denuncias anteriores de violencia de género.

Todo comenzó cuando la adolescente le pidió que dejara de fumar dentro de la casa, ya que cursaba un embarazo de seis semanas. La reacción del acusado fue inmediata y violenta: le quitó el celular, lo rompió contra la pared y la encerró en una habitación.

El informe del Cuerpo Médico Forense detalló que la víctima recibió al menos 17 golpes de puño y patadas. Además, Espósito le preparó un té de ruda y la obligó a ingerirlo para provocar el aborto. La agresión se prolongó hasta las 5.30 de la mañana, cuando la joven comenzó a vomitar sangre y sufrió un cuadro de descompensación grave.

Fue la madre del agresor quien finalmente trasladó a la víctima al Hospital Scaravelli de Tunuyán, donde los médicos constataron una hemorragia interna severa. La joven perdió el embarazo y permaneció 17 días en terapia intensiva, en un episodio que los investigadores calificaron como uno de los más graves de violencia de género en la región.

El Ministerio Público Fiscal imputó a Espósito por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio en grado de tentativa), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y aborto.

Recientemente, la jueza Laura Guajardo confirmó que la causa está lista para juicio oral, rechazando el pedido de la defensa de una calificación más leve. El debate se llevará a cabo en los próximos meses y, en caso de ser condenado, Espósito podría recibir una pena de entre 10 y 31 años de prisión.

Tanto la jueza de primera instancia como la Cámara coincidieron en que existieron riesgos concretos para la vida de la joven y una clara intención de aborto forzado, dentro de un contexto de extrema violencia machista.

¿Cómo detectar situaciones de violencia de género?

La violencia de género puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo:

Violencia física: golpes, patadas, empujones, etc.

Violencia emocional: insultos, humillaciones, amenazas, etc.

Violencia sexual: agresiones sexuales, acoso, etc.

Violencia económica: control sobre los recursos financieros, privación de la libertad económica, etc.

Algunos signos que pueden indicar violencia de género incluyen:

Cambios en el comportamiento o estado de ánimo de la víctima.

Lesiones físicas inexplicables o recurrentes.

Dificultad para tomar decisiones o actuar de manera independiente.

Aislamiento social o falta de contacto con amigos, familiares e instituciones.

Cambios en la apariencia o higiene personal.

¿Qué hacer en caso de detectar una situación de violencia de género?

Si sospechas que alguien está experimentando violencia de género, es importante actuar con sensibilidad y cuidado.

Escuchá a la víctima sin juzgarla y confiá en su relato.

Ofrecé apoyo emocional y práctico, como por ejemplo ayudarla a encontrar recursos o servicios que puedan llegar a ella y asistirla.

Concurrí vos mismo a un servicio de apoyo institucional (organismos de la Red Interinstitucional Local—Oficinas de Género, comisaría de la Mujer, hospital, SAVD).

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR