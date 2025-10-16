Una escena estremecedora conmocionó a los vecinos de la localidad de Otumpa, en el norte de Santiago del Estero, la tarde del pasado miércoles. Un grupo de personas que transitaba por la ruta que conduce a esa localidad encontró el cuerpo de un bebé dentro de una caja de zapatos, abandonada a la vera del camino.

Los testigos dieron aviso inmediato a las autoridades y, hasta el lugar, llegaron efectivos de la Comisaría de Otumpa junto a personal de la División Criminalística, bajo la supervisión de la Fiscalía de turno. La zona fue rápidamente cercada para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

Según informaron fuentes policiales, aún no se pudo establecer la identidad ni la edad del bebé. Los investigadores no descartan que se trate de un aborto reciente o de un parto clandestino, aunque esto deberá confirmarse a partir de los resultados de la autopsia y de los estudios forenses que determinarán la edad gestacional y las circunstancias exactas de la muerte.

El hallazgo generó profunda conmoción en la comunidad. Vecinos de la zona contaron que fue un momento impactante y que de inmediato dieron aviso a la policía. “Nadie podía creer lo que veíamos”, relató una de las personas que se encontraba en el lugar al momento del descubrimiento.

Por orden judicial, el cuerpo del bebé fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para intentar reconstruir lo ocurrido y determinar quién o quiénes podrían estar involucrados en el abandono. También se analizan cámaras de seguridad de los caminos cercanos y se realizan relevamientos en centros de salud de la zona para identificar posibles partos recientes o intervenciones médicas compatibles con el caso.

La triste noticia provocó un fuerte impacto entre los habitantes de Otumpa y las localidades vecinas, que siguen con preocupación el avance de la causa, en busca de respuestas ante un hecho tan doloroso como inexplicable.