Puerto Madryn continúa sacudida por el recuerdo de uno de los hechos más violentos y resonantes de su historia reciente: el doble homicidio agravado por premeditación y ensañamiento de Héctor Neemías López y Federico Lomeña, jóvenes asesinados en diciembre de 2018 en el marco de un entramado vinculado al narcotráfico. Tras años de dilaciones, la fiscal de la causa, Silvina Salazar, confirmó que el caso se encuentra en condiciones de ser elevado a juicio , luego de un extenso proceso de recolección de pruebas y resolución de cuestiones de competencia que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Concretamente fueron dos hechos de homicidios agravados, uno acontecido el 6 de diciembre de 2018 y el segundo el 10 de diciembre del mismo año. La investigación se inicia a partir de la denuncia por la desaparición de la segunda víctima. Al día de la denuncia apareció el vehículo en el que se trasladaba y a partir de allí se comenzaron a tomar entrevistas bajo identidad reservada, medidas y allanamientos, hasta dar con los cuerpos”, relató Salazar.

Los hallazgos se produjeron en distintas zonas cercanas a la ciudad. El cuerpo de Héctor López apareció en el área del Parque Ecológico El Doradillo, mientras que días después fue hallado el de Federico Lomeña en Playa Paraná. Ambos estaban envueltos y cubiertos con materiales como cal o cemento para acelerar la descomposición, y enterrados en sectores alejados del casco urbano.

“Uno de los cuerpos fue denunciado el 11 de diciembre y apareció el 14 o 15, mientras que el segundo cuerpo recién el 17 de diciembre. Pudimos identificar que se trataba de López y Lomeña a través de los procedimientos de rigor. A partir de allí se determinó la presunta autoría de seis imputados. Uno de ellos se quitó la vida luego de una entrevista conmigo y su padre, dejando una carta cuya autenticidad fue verificada con pericias caligráficas.”, explicó la fiscal.

La investigación sufrió diversos obstáculos y cambios de rumbo . Inicialmente, la justicia entendió que los homicidios estaban ligados a causas federales por narcotráfico. La Cámara de Casación de Comodoro Rivadavia ordenó acumularlos a un expediente por comercialización de estupefacientes, pero esa acumulación nunca se concretó. Posteriormente, la Corte Suprema determinó que la competencia correspondía a la justicia ordinaria.

“Cuando retomamos la investigación en la provincia, recibimos un expediente en 13 cuerpos, pero sin los secuestros. Hubo que requerir al juzgado federal que remitiera todas las pruebas, lo que implicó reconstruir gran parte del caso. Solicitamos declarar la causa compleja, lo que nos permitió duplicar los tiempos de investigación. Fue un trabajo faraónico, porque el tiempo no juega a favor: hubo testigos que incluso fallecieron.”, destacó Salazar.

En ese contexto, se dispusieron nuevas medidas probatorias, como la ampliación de la pericia genética realizada por el doctor Néstor Basso en el Centro Nacional Patagónico. Con estas tareas concluidas, la fiscalía se prepara para solicitar formalmente la elevación a juicio.

Sobre lo que viene

Salazar aclaró que aún resta la audiencia preliminar: “Es un control de toda la prueba ofrecida, donde el juez debe garantizar que no se hayan violentado garantías constitucionales y verificar la correspondencia entre los hechos imputados y la prueba colectada. Será una audiencia compleja, primero por el volumen de pruebas y también por las cuestiones que seguramente plantearán las defensas. Si el juez considera que todo es válido, recién allí pasará a la etapa de juicio.”

La fiscal también explicó que, debido a la existencia de imputados menores de edad al momento de los hechos, el debate no se desarrollará bajo la modalidad de jurado popular instaurada en Chubut en 2022, sino ante un tribunal colegiado de tres jueces .

Por último, Salazar remarcó la importancia del esfuerzo realizado a lo largo de casi siete años: “Más allá del tiempo que pasó, hubo mucho trabajo y dedicación para llegar a esta instancia. A veces en el ideario social queda la sensación de que no pasa nada, pero detrás hay equipos que han trabajado incansablemente para que este doble homicidio, que tanto impacto generó en la provincia, tenga una respuesta judicial.”

Con la elevación a juicio cada vez más cerca, el proceso judicial por el doble crimen de Puerto Madryn se encamina a una etapa clave. La sociedad espera que el debate oral y público permita finalmente esclarecer responsabilidades y otorgar justicia a las víctimas y sus familias.