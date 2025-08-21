En la mañana de este jueves, Néstor Ibarra, de 35 años, fue asesinado a puñaladas en un violento episodio ocurrido en un sector ribereño de Neuquén. Según la información policial, el agresor sería la expareja de la novia de la víctima, y ambos hombres se encontraban en situación de vulnerabilidad social.

La alerta fue dada por la mujer de la víctima mediante un botón antipánico, dispositivo que permitió a la policía localizar rápidamente el lugar gracias a la georreferenciación del sistema.

Intervención policial y traslado

Al llegar al sitio, efectivos de la Policía de Neuquén fueron guiados por vecinos hasta el hombre herido, quien presentaba lesiones graves provocadas por un arma blanca. Personal del SIEN intervino de inmediato y trasladó a Ibarra al hospital regional en código rojo, aunque ingresó sin signos vitales.

El fiscal Andrés Azar tomó intervención en la causa, supervisando la labor de Criminalística, que incluyó entrevistas a testigos y recolección de pruebas en la escena del crimen. Hasta el momento, no se ha secuestrado el arma utilizada, aunque la búsqueda continúa.

El agresor fue detenido en las inmediaciones del lugar y permanece a disposición de la fiscalía. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y determinar la dinámica del homicidio.