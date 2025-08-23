Homicidio en Comodoro: mantienen la prisión preventiva de Luis Francisco Álvarez por matar a su hermano

El caso que conmocionó a Comodoro Rivadavia en febrero de este año sumó un nuevo capítulo judicial. En una audiencia de revisión celebrada el pasado viernes, el juez penal Mariano Nicosia resolvió mantener la prisión preventiva de Luis Francisco Álvarez, imputado por el homicidio de su hermano Fabián. La medida regirá por tres meses o hasta la realización de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

La decisión fue adoptada tras el pedido del funcionario de fiscalía Alan Larrue, quien sostuvo que se mantienen vigentes –e incluso se han fortalecido– los fundamentos que justificaron la medida de coerción inicial. Entre los argumentos expuestos, mencionó el peligro de fuga derivado de la gravedad del delito y la expectativa de una pena alta, además del riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que los principales testigos del hecho son familiares del imputado.

En su intervención, Larrue recordó que la acusación pública ya fue presentada y que la investigación penal preparatoria permitió consolidar la hipótesis fiscal. Según esa acusación, en la madrugada del 23 de febrero de 2025, alrededor de las 03:25, Luis Francisco Álvarez se encontraba en una vivienda de la calle Huergo al 4500, donde compartía bebidas alcohólicas junto a sus hermanos y un primo. De manera repentina, extrajo de su ropas un arma de fuego, tipo pistola color negro, y efectuó un disparo directo a la cabeza de su hermano Fabián, quien estaba sentado en un sofá.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, pero llegó sin vida. La autopsia determinó como causa de muerte un “ traumatismo encéfalo craneano producto de una herida con arma de fuego ”. Tras el ataque, el acusado escapó de la vivienda, pero posteriormente fue detenido en el marco de la investigación.

La fiscalía señaló además que el imputado tiene antecedentes penales por delitos contra la propiedad, incluyendo un robo agravado por el uso de arma de fuego. Ese historial, sumado a la gravedad del hecho y al vínculo con los testigos, reforzó el planteo de mantener la prisión preventiva.

Por su parte, la defensa ejercida por la defensora pública María Cristina Sadino no se opuso en esta oportunidad al pedido de la fiscalía. Argumentó que, por el momento, no cuentan con un domicilio fijo para ofrecer como alternativa de medida sustitutiva y subrayó el principio de inocencia que ampara a toda persona procesada. Aun así, sostuvo que, desde su perspectiva, solo existe peligro de fuga y no de entorpecimiento de la investigación.

Finalmente, el juez Nicosia resolvió extender la prisión preventiva por el plazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Lo hizo considerando la persistencia de los riesgos procesales y la contundencia de los elementos reunidos hasta el momento en la investigación.

El caso, que involucra un fratricidio ocurrido en un contexto de consumo de alcohol, avanza hacia la instancia de audiencia preliminar. Allí se debatirá la elevación a juicio y las pruebas que sostendrán la acusación de homicidio contra Luis Francisco Álvarez, quien permanecerá detenido mientras se cumplen los plazos legales.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal.