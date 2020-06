COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este viernes se llevó a cabo por videoconferencia la audiencia preliminar por el homicidio de Roberto Nahuelquir ocurrido el pasado 25 de agosto de 2019, que tiene como único imputado a Martín Quiroga. La fiscal Cecilia Codina se refirió a la acusación de la causa ofreciendo prueba documental y testimonial a ventilar en el debate. El defensor también ofreció prueba y solicitó que se lleve adelante el juicio oral y público.

El ilícito investigado aconteció el pasado 25 de agosto de 2019, cuando siendo las 22.00 hs., un grupo de personas, en virtud de haber tenido un pelea previa con la familia Nahuelquir, arrojó piedras contra la propiedad de ésta última familia. Roberto Martín Nahuelquir se subió al techo de su casa arrojando objetos contra este grupo, momento en el cual arribó al lugar Martín Quiroga con un pasamontañas que cubría parte de su rostro –pero se podía ver su pelo largo- y portando un arma de fuego y efectuó varios disparos (se secuestraron 15 vainas, calibre 9 mm.) impactando uno de ellos en el cuerpo de la víctima, causándole su muerte por shock hipovolémico por herida de arma de fuego en tórax. Quiroga fue reconocido en audiencia de rueda de reconocimiento de personas por un testigo, aseguró la fiscal, calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Martín Quiroga.

Seguidamente, la fiscal Codina ofreció prueba testimonial y documental de su parte para ser ventilada en el debate. Finalmente, requirió el mantenimiento del arresto domiciliario del imputado, con tobillera electrónica por 6 meses, en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tener al imputado como probable autor del hecho; y de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, el defensor no instó el sobreseimiento de su pupilo y propuso se concrete el juicio oral ya que a su entender “Quiroga no fue el autor del hecho”, no ofreciendo reparo en cuanto a la prueba testimonial de la fiscalía y a su vez ofreciendo testigos de parte. No objetó el defensor el pedido de continuidad de la medida de coerción que pesa sobre su pupilo por 6 meses, ya que “viene cumpliendo y es un hombre responsable”.

La querella por su parte adhirió a la prueba ofrecida por la fiscalía, como también a que se mantenga el arresto domiciliario con tobillera del imputado, con prohibición de contacto con testigos y familiares de la víctima, en base al peligro de fuga y entorpecimiento.

Finalmente, la jueza penal admitió la acusación fiscal en base al delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Quiroga, y elevó la causa a juicio oral y público, ante un tribunal colegiado, manteniendo el arresto domiciliario del imputado con tobillera electrónica y la prohibición absoluta de mantener con tacto con testigos y familiares de la víctima por el término de seis meses.

Presidió la preliminar Daniela Arcuri, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal asistió Cecilia Codina, fiscal general; la querella representada por Juan Palacios y Francisco Miguel Romero; en tanto que la defensa de Quiroga fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.