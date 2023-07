Tras la movilización realizada este lunes por familiares y amigos y de Lautaro Labbe, el chico de 16 años asesinado por un policía, en el que hay 4 imputados por intentar esconder el hecho, ADNSUR pudo saber que la audiencia que se había convocado para el martes será postergada, a la espera de que asuma el fiscal titular a cargo de la investigación.

Si bien la causa quedó en subrogancia del fiscal Héctor Iturrioz y tras la primera etapa en que estuvo a cargo del fiscal Juan Carlos Caperochipi, en fuentes cercanas a la investigación pudo saber que el fiscal designado al frente de la investigación es Julio Puentes, por lo que se esperará su reincorporación para definir algunos criterios esenciales para la causa.

Es que tal como planteó la mamá de Lautaro, hay expectativa de que se involucre a la agente de policía que estaba a cargo de la comisaría la noche en que ocurrieron los hechos, quien presuntamente tendría responsabilidad también en la elaboración del acta falsa, que los agentes hicieron en un primer momento para esconder su verdadera responsabilidad en el crimen y pretender atribuirlo a un autor anónimo.

Sin embargo, hay un problema técnico, ya que si la fiscalía no plantea esa imputación, la querella (que representa a la familia de la víctima) no podría hacerlo en forma autónoma, por lo que debe esperar a que el fiscal defina su criterio sobre el tema. De allí que, según trascendió, se esperará a que reasuma el fiscal titular de la investigación, para que determina si imputará o no la oficial, que a su vez hoy es una de las testigos que aportó elementos para la acusación de los 4 imputados.

También será importante contar con los resultados de las pericias balísticas, que deberían determinar con claridad cuál de las armas que portaban los policías involucrados efectuó disparos en el período transcurrido desde el hecho hasta que se formuló la denuncia contra los policías.

El crimen de Lautaro y los policías involucrados

Hasta el momento hay 4 policías cumpliendo con prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación abierta el 19 de mayo último. En ese momento, la fiscalía, a cargo de Juan Carlos Caperochipi, solicitó que el agente Simón Cruz sea imputado por homicidio doblemente agravado por abuso de su función o cargo y por ser cometido con arma de fuego.

Los agentes Ortiz, Colque y Valenzuela, por su parte, están imputados por el delito de encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público, por lo que recibieron medidas sustitutivas de la prisión.

La defensa de Cruz es ejercida por el abogado Daniel Fuentes, quien afirmó en declaraciones periodísticas que no está clara la autoría del hecho, mientras que la querella consideró por su parte que en caso de probarse la imputación como fue formulada en esta etapa, la pena aplicable podría ser de prisión perpetua, según informó la querellante, Lucía Pettinari, tiempo atrás en declaraciones ante ADNSUR.

“Además se agrava la figura del encubrimiento para los otros policías que participaron del hecho, porque encubren un delito de homicidio doloso, por lo que la pena también se eleva”, había informado, por otra parte, el fiscal Caperochipi a esta agencia, en relación a los suboficiales que intervinieron esa noche (madrugada del 18 de abril) en barrio San Martín y falsearon el acta, para informar en un primer momento que habían encontrado a la víctima herida de bala y que éste se había negado a identificar a su agresor.